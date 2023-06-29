 

“Ты сама виновата!”: Борисову жестко раскритиковали после заявления о девяти абортах

29.06.2023, 15:05, Новости дня
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На днях в Сети появилось новое интервью со знаменитой блондинкой, в котором она рассказала довольно шокирующую информацию о своей жизни. Телеведущая призналась, что до 30 лет сделала девять абортов! Это заявление удивило многих поклонников Даны Борисовой.

Звезда объяснила, что такое произошло с ней из-за неправильного воспитания со стороны родителей: мол, тягу к образованию они в нее вложили, однако не объяснили должным образом, как следует общаться с мужчинами. Именно поэтому, говорит теледива, она считала, что, если поклонник уделил ей внимание, то нужно быть безотказной.

Откровения Даны Борисовой вызвали разную реакцию: кто-то удивился, кто-то посочувствовал, а кого-то ее признание взбесило. Светский сплетник Антон Суворкин жестко раскритиковал артистку. Блогера возмутил то, что блондинка во всем обвинила родителей. Он напомнил, что детство звезды проходило в то время, когда на интимные темы вообще не было принято говорить в обществе. А в семьях – тем более.

При этом, говорит сплетник, который всего на два года младше теледивы, ни одна женщина из его окружения не пережила то, с чем столкнулась она.

“Виноваты все: общество, мама, папа, отсутствие образования, отсутствие уважения… Но только не я – жертва обстоятельств. Ты сама виновата!” – жестко прокомментировал Антон Суворкин слова Даны Борисовой, предположив, что она таким образом пыталась устроить свою личную жизнь.


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