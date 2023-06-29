 

Сила воли стала страдать: Лепс дал интервью о своих хобби и образе жизни

29.06.2023, 15:05, Новости дня
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Григорий Лепс, который нечасто удостаивает светские мероприятия своим визитом, накануне посетил концерт, устроенный артистами лейбла RockFam. Прямо перед мероприятием он пообщался с журналистами и дал им небольшое интервью.

Поведал певец, появившийся на публике впервые за долгое время, о причинах своего затворничества. Оказывается, каждый день очень много часов он уделяет работе: вначале репетирует, затем отправляется на выступления. А бывает, что проходят они в другом городе, поэтому свободного времени становится еще меньше.

Рассказал Григорий Лепс также о своих хобби и образе жизни. Он следит за фигурой: перед тем, как поехать на студию, обязательно занимается физкультурой. Раньше, признается артист, даже пробовал диеты, однако соблюдать их все сложнее.

“У меня довольно крепкая сила воли: дал слово – держи. В последнее время она стала страдать, конечно, но, видимо, это с возрастом”, – сдал себя с потрохами Лепс.

Не обошел певец и тему вредных привычек. ЗОЖ предполагает отказ от удовольствий, к которым привыкли как звезды, так и обычные граждане. Есть среди широкого спектра таких сомнительных радостей и желание опрокинуть рюмку-другую, ведь этот процесс доставляет, по словам Григория, большое удовольствие.

“Такое тоже бывает”, – рассмеялся Григорий Лепс, сознавшись в своем грешке.


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