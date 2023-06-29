Диетолог Пономарева дала рецепт шоколадного десерта на 44 ккал

Этот простой десерт идеально подходит для тех, кто следит за весом. Снижение веса возможно при употреблении порции, содержащей менее 100 калорий, причем это не означает, что необходимо полностью отказаться от сладостей и шоколада, достаточно их употреблять в меру.

Василиса Пономарева, диетолог и врач, создала рецепт сливочного хумуса с темным шоколадом, который содержит всего 44 калории. Он идеально подходит для тех, кто пытается похудеть или просто хочет получить более здоровый десерт.

“Он универсален, хорошо сочетается с тостами и фруктами”, – говорит Пономарева. Этот рецепт также легко и быстро приготовить. А еще он недорогой.

Ингредиенты: 1/3 чашек кленового сахара, 1/4 чашки какао-порошка, 1 чайная ложка ванильного экстракта. Добавьте две столовые ложки воды к ингредиентам и смешайте или обработайте в высокоскоростном блендере. Взбивайте смесь в течение нескольких минут, она должна быть шелковистой. Если необходимо, добавьте еще воды. Не забудьте использовать только одну столовую ложку воды. Когда мороженое будет готово, дайте ему застыть в холодильнике в течение ночи, а затем перемешайте. Вы также можете разморозить мороженое, а затем взбить его блендером в течение нескольких секунд, чтобы вернуть ему кремовую текстуру.