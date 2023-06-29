Скандалы: Если долго мучаться что-нибудь получится

Первый россиянин получил разрешение на разблокировку активов в Euroclear — бельгийском депозитарии, в котором хранится большая часть заблокированных активов россиян

Первый россиянин получил разрешение на разблокировку активов в Euroclear — бельгийском депозитарии, в котором хранится большая часть заблокированных активов россиян. При этом у физического лица не было паспорта или вида на жительство в Евросоюзе. Тем не менее аналитики не видят предпосылок к разблокировке активов более широкого круга российских инвесторов.

27 июня Минфин Бельгии выдал лицензии на разблокировку активов одному российскому банку и его топ-менеджеру, пишет «Коммерсант» со ссылкой на коллегию адвокатов Delcredere. Имя топ-менеджера и название банка не раскрываются, но отмечается, что речь идет об отечественном банке из топ-100 крупнейших в стране. Они являются клиентами Delcredere.

В компании сообщили, что разблокированные средства будут переведены в финансовую организацию внутри Евросоюза. Затем после проверок деньги можно будет вывести в Рф. Разморозке подлежат 10 миллионов долларов — это денежные средства от погашения евробондов, уточняет газета.

В Delcredere отметили, что это второй известный случай разблокировки активов кредитной организации после банка «Санкт-Петербург». «Такое решение не может не внушать оптимизма и показывает, что разблокировка активов возможна при соблюдении требований», — сказал партнер, соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук.

При этом в мае также сообщалось, что Бельгия выдала лицензию на разблокировку активов россиянина без европейского ВНЖ. До этого стало известно о двух разрешениях на разблокировку, которые получили россияне, но в этих случаях у инвесторов был вид на жительство в ЕС.

Наличие европейских документов было одним из требований для подачи заявки на разблокировку активов, отметила управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова. Тем не менее соблюдение этого условия не гарантирует положительного исхода, говорит советник практики банковского и финансового права Stonebridge Legal Павел Кутовой.

Эксперты также отмечают, что добиться снятия ограничений с денежных средств проще, чем с акций. Кроме того, шансы на успех выше, если в заявке указан европейский депозитарий или банк для их последующего вывода, добавляют в «Финаме».

«По всей видимости, до принятия некоего глобального плана обмена замороженными активами (разработкой которого, насколько мы знаем, занимается ЦБ) рассчитывать на быстрое решение вопроса не приходится», — добавил Кутовой.

История заморозки активов

После начала боевых действий на Украине и введения западных санкций иностранные акции и облигации, в которые инвестировали граждане России, оказались заблокированы. Их общую сумму ЦБ оценивал в 5,7 триллиона рублей. Замороженные активы на своих счетах имели более 5 миллионов частных инвесторов.

Из отчетности Euroclear следует, что доходы от заблокированных активов принесли депозитарию 821 миллион евро за прошлый год, писал ранее «Интерфакс», а в первом квартале текущего — 734 миллиона евро.

Заморозка активов россиян произошла после блокировки счетов попавшего под санкции Национального расчетного депозитария (НРД) со стороны европейских депозитариев Euroclear и Clearstream. В октябре 2022 года власти Евросоюза разрешили разблокировать активы, чтобы прекратить отношения с подсанкционными организациями.

Для разблокировки НРД необходимо было получить разрешение от Минфина Бельгии и Минфина Люксембурга. В апреле 2023 года генеральный управляющий бельгийского казначейства Александр де Гест сообщил, что проверку проходят около тысячи заявок от россиян.

Так, 18 апреля власти Бельгии одобрили заявку банка «Санкт-Петербург». Это был первый публично подтвержденный случай разблокировки активов профессионального участника финансового рынка. Тогда кредитная организация получила лицензию на разблокировку активов в Euroclear на сумму порядка 110 миллионов долларов.

Ануш Алексанян

Оригинал материала: “Компания”