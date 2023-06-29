Окрашивание на седых волосах: как избежать рыжих бликов

Часто после окрашивания волос появляется выраженный желтый или рыжий отлив. Это нежелательный эффект, который говорит о неправильно подобранной краске. Причем подобное существенно портит облик женщины. Как правильно подобрать краску без рыжего оттенка для седых волос и как провести их окрашивание.

Причины появления желтого и рыжего оттенка

Визажисты и профессиональные парикмахеры связывают появление неприятного рыжего оттенка после окрашивания волос с двумя основными причинами. Это наличие сильного теплого пигмента, что характерно для обладательниц каштановых локонов. Также может быть неправильно подобранно осветление, то есть, перед тем как проводить тонирование, недостаточно хорошо осветлены волосы.

Чтобы нейтрализовать такой рыжий оттенок, следует подбирать краски с синими и зелеными пигментами. Многие профессиональные колористы даже добавляют в состав специальный микстон, понимая, что в конкретном случае окрасить волосы без появления рыжины будет невозможно.

Почему женщины хотят избавиться от такого рыжего оттенка волос

В последние годы большой популярностью пользуются пепельная краска для волос, которую выбирают многие молодые девушки. Такие холодные оттенки делают образ возвышенным и нежным. Достаточно просто посмотреть фотографии известных актрис кино и светских львиц, у которых волосы часто окрашены в такие холодные пепельные тона.

Однако такой пепельный оттенок, если изначально неправильно выбрана краска, быстро обнажает первоначальную базу осветления, что приводит к появлению характерного рыжего оттенка. Стоит ли говорить, что такая желтизна делает образ не слишком ухоженным и дешевым. Именно поэтому многие женщины и девушки при необходимости им провести колорирование, стремятся подобрать краску, которая бы не придавала волосам такой рыжий оттенок.

Окрашивание седых волос

При этом необходимо отличать пепельные оттенки от натуральных седых волос. От последних многие женщины стремятся избавиться, что позволяет им вернуть яркий и молодой вид. При этом исключительно правильно подобрав краску, можно избежать появления характерных рыжих бликов, которые существенно портят образ.

Как избежать рыжих бликов на седых волосах

Визажисты дают достаточно эффективные рекомендации, как предупредить появление желтизны и рыжих бликов при окрашивании седых волос.

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Правильный выбор оттенка

Для окрашивания седых волос следует выбирать краску, которая имеет холодный или пепельный оттенок. Желтизна и рыжие блики обычно вызваны наличием теплых пигментов в краске, поэтому выбирая холодные оттенки, можно раз и навсегда решить имеющиеся проблемы.

Использование перманентной краски

При необходимости окрашивания седых волос можно порекомендовать обратить внимание на перманентную краску. Ее отличием является использование более сильных компонентов, что позволяет эффективно закрашивать седину. Формула такой перманентной краски стабильна, соответственно она не краснеет даже при наличии в волосах теплых пигментов.

Правильная подготовка волос к окрашиванию

Качество окрашивания и отсутствие рыжих и желтых оттенков во многом зависит от того, как были подготовлены волосы к такой процедуре. Предварительно следует вымыть голову осветляющим шампунем, после чего нанести увлажняющий кондиционер, что сбалансирует влажность волос. Лишь после этого тщательно высушив голову можно начинать процедуру окрашивания.

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Использование базы для окрашивания

При большом содержании в волосах красящих пигментов следует первоначально перед окрашиванием нанести базу с холодным или пепельным оттенком. Это позволяет нейтрализовать возможные блики, обеспечивая в последующем равномерный качественный цвет волос. Правильно подобрать такую базу для окрашивания сможет только профессионал.

Правильная процедура окрашивания

Типичной ошибкой при окрашивании седых волос является длительное воздействие краски. В подобном случае волосы могут уже изначально приобретать характерную желтизну или же такой эффект проявляется буквально через несколько недель после посещения салона красоты. Именно поэтому рекомендуется доверять такую процедуру окрашивания исключительно профессионалу и не пытаться экспериментировать с новой краской.

Как предупредить появление желтизны после окрашивания

Даже если изначально использовалась правильно подобранная краска, из-за неправильного ухода за волосами возможно их пожелтение и появление характерных рыжих бликов. Чтобы исключить подобное, рекомендуется использовать специальные шампуни, которые предназначены для окрашенных волос. Они предупреждают вымывание цвета, сохраняя первоначальный цвет краски.

Также исключите использование кондиционеров и шампуней, которые содержат различные сульфаты. Не забывайте о необходимости защиты волос от солнца. Регулярно носите головной убор, а также применяйте специальные средства, которые содержат ультрафиолетовые фильтры и предотвращают выцветание краски.

Если проявляется так называемый «эффект апельсина», когда волосы приобретают характерный оранжевый блеск, в подобном случае нужно использовать специальные осветляющие шампуни. Они эффективно удаляют остатки средств по уходу за волосами, которые часто способствуют такому оранжевому эффекту. Подобную косметику рекомендуется использовать дважды в неделю, что станет великолепной профилактикой появления столь неприятного “эффекта апельсина”.