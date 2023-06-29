Тенденции цвета волос для женщин старше 60 на лето-2023: самые модные виды окрашивания

Женщины элегантного возраста должны уделять своей внешности особое внимание. В частности, это касается цвета волос. Правильно подобранный оттенок подарит летнее настроение и убавит несколько лет с вашего лица. Обратите внимание на самые актуальные варианты окрашивания.

Рыжие оттенки

Модный красный кленовый цвет волос будет потрясающе смотреться на женщине за шестьдесят с теплым или слегка смуглым оттенком кожи. Это окрашивание сделает ваш цвет лица сияющим и будет выглядеть еще лучше с современной и молодежной стрижкой пикси.

Это отличный вариант для страстных натур, которые, несмотря на возраст, не теряют задора и озорного характера. Ярко-рыжие оттенки подходят как светлокожим, так и смуглым женщинам. Важно, что такая краска отлично ложится на седину, плотно закрашивая ее. Отдавайте предпочтение именно этому варианту окрашивания, если ваш летний гардероб наполнен яркими цветами и пестрыми принтами.

Темно-русые волосы

Прелесть русых оттенков в том, что они прекрасно сочетаются с сединой и хорошо маскируют ее. Даже отросшие корни будут совершенно незаметными на таком фоне. А главное, за русым окрашиванием очень легко ухаживать, так как подобные оттенки не вымываются и не теряют выразительности.

Темно-каштановое окрашивание

Если вы хотите добавить волнения и стиля своим натуральным темно-каштановым волосам, подчеркните их теплыми дополняющими бликами и серебристыми переливающимися прядями. Выбирайте также другие блики, которые идеально сочетаются с вашими темно-каштановыми волосами. Они обязательно должны присутствовать в передней части прически, обрамляющей лицо.

Мода на брюнеток

Попробуйте насыщенный дымчато-коричневый цвет волос. Эта краска представляет собой удивительную смесь коричневых и черных тонов. Это придаст объем и глубину вашим волосам, но в то же время будет выглядеть естественно.

Седеющий блонд

Как освежить седеющие светлые волосы? Конечно же, с более теплым и модным окрашиванием. Теплый светлый цвет волос добавит стильности вашему внешнему виду и придаст прическе красивый оттенок, который легко отражает свет. Это привлечет еще больше внимания к вашей красоте и визуально омолодит.

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Мелирование на каштановые волосы

Если у вас слабые волосы и вы не хотите еще больше портить их полным агрессивным окрашиванием, вместо этого сделайте мелирование. Светлые пряди отлично замаскируют седину, она буквально сольется с ними, что избавит вас от необходимости часто посещать парикмахера. А еще мелирование делает волосы визуально более густыми.

Мягкий черный цвет

Как правило, иссиня-черные волосы добавляют возраста. Но есть более нежные, слегка серебристые оттенки, которые желают визуально моложе. К тому же мягко-черное окрашивание может смягчать черты лица, делать их более утонченными.

Эффектное серебро

Кто сказал, что седину обязательно нужно маскировать? У каждого возраста своя красота, и седина после 60 – совершенно естественное явление. Поэтому нет смысла закрашивать ее, а, наоборот, следует подчеркнуть. Используйте для этого модные серебристые оттенки.