 

«Ночь НЛО» – Жители Бразилии наблюдали в небе огромные летающие объекты

29.06.2023, 13:45, Разное
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Бразилия, 19 мая 1986 года – эта дата осталась в истории страны как «Ночь НЛО». В ту ночь над несколькими бразильскими штатами и даже соседним Уругваем наблюдали десятки неопознанных летающих объектов (НЛО). Объекты различались по размеру и форме, вызывая изумление и страх среди свидетелей. Официальная цифра, предоставленная бразильскими властями, указывает на 21 НЛО, однако фактическое количество объектов, включая те, которые были замечены в Уругвае, составляло около пятидесяти.

Фото из открытых источников

Одной из самых удивительных особенностей была необычная скорость, с которой двигались некоторые объекты. Эти НЛО перемещались настолько быстро, что в то время не существовало самолетов способных достичь таких скоростей. Более того, некоторые объекты имели невероятные размеры. В официальных документах, описывающих события «Ночи НЛО», упоминается объект длиной 90 метров как самый крупный. Однако, другие НЛО, наблюдавшиеся в Бразилии, превосходили этот размер.

Гигантское НЛО над городом Сантос

Через 10 дней после «Ночи НЛО» жители города Сантос стали свидетелями поистине гигантского НЛО. Его длину было невозможно точно определить, так как объект простирался от одного края неба до другого. Согласно радарам CINDACTA и APP-SP, этот объект также был замечен в ночь событий и оценивался в длину около 11 километров.

Дежурные диспетчеры отмечали, что в разных точках Юго-Восточного региона Бразилии наблюдались и другие, меньшие НЛО. В какой-то момент эти объекты направились к более крупному НЛО, находившемуся в открытом море, который, возможно, привлек их к себе, после чего исчез с огромной скоростью.

Гигантский объект в регионе Кампинас

Однако эти загадочные события не ограничивались только «Ночью НЛО». Годы спустя, 26 апреля 2003 года, жители региона Кампинас наблюдали гигантский летающий объект круглой формы красноватого цвета. Этот объект имел размер примерно 1500 метров в длину и двигался с высокой скоростью, пересекая регион и направляясь в сторону города Сан-Паулу. Кроме того, 1 марта 2004 года, произошел еще один удивительный случай с участием колоссальных НЛО. Очевидцы оценивали размер этого объекта в 3700 метров. Он был замечен в 46 километрах к югу от города Гояния в штате Гояс и оставался в регионе около двух часов. НЛО имел форму дождевой капли и был белого цвета.

Радары на авиабазе Анаполис также зафиксировали другой НЛО, находившийся справа от первого. По оценкам военных, его длина составляла около 10 километров, и он имел полукруглую форму. Военный пилот, пролетавший над регионом, подтвердил присутствие этого объекта, отметив наличие трех шипов на нижней части и двух источников света на разных концах.

Свидетельства очевидцев, данные радаров и показания военного пилота свидетельствуют о появлении загадочных и огромных НЛО над Бразилией. Эти события оставляют множество вопросов и продолжают волновать умы исследователей и любителей неопознанного. Что скрывается за этими гигантскими объектами в небе? Бразилия остается местом, где тайны космоса сталкиваются с реальностью.


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