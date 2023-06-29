 

Поисково-спасательная операция: трое подростков пропали в горах Кемеровской области

29.06.2023, 13:44, Новости дня
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Летней поре, к сожалению, сопутствует не только теплая погода, но и многие неприятности. Многих, из отдыхающих на природе, кусают змеи, а любителей походов поджидает опасность потеряться.

Именно это и произошло в тайге. На пике Поднебесный, что расположен в Кемеровской области, потерялись трое, сообщает Пятый канал, подростков. Они отбились от туристической группы, спускающейся с вершины.

Портал VSE42.RU выяснил имена и возраст мальчиков. Это 15-летний Данил Вагин, 14-летний Вячеслав Корягин и 13-летний Алексей Евсеев. В районе их пропажи уже развернута поисково-спасательная операция. Прочесывается огромная территория: склоны пика Поднебесный, а также область от берегов реки Малый Казыр до приюта Высокогорный, поселок Амзас и все расположенные рядом переправы.

Поисковый отряд, сообщает Телеканал 360, никаких данных о местонахождении подросток пока что сообщить не может. Уверены члены поисковой группы, включившей в себя сотрудников местной администрации, полиции, волонтеров, а также спасателей, что, доберись мальчики до поселка, они были бы замечены камерами видеонаблюдения и полицией. А потому, следует уделить больше внимания прочесыванию леса.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, спасатели попросили связаться с полицией по номерао 02 или 102, либо анонимно набрать 8-(38475)-7-74-44, 8-(38475)-7-74-45.


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