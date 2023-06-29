Fox о коррупционном скандале вокруг сына президента – Байден показывает, что его семья выше закона

Президент Джо Байден оказался в центре грандиозного скандала. Осведомители предоставили доказательства незаконной деятельности его сына Хантера. Тот ранее уже отделался легким испугом, признав вину в хранении оружия, когда был под наркотиками. Интересно, что Джо Байден выступал сторонником строжайшего наказания за подобные преступления. Однако очевидно, что верховенство закона не распространяется на членов его семьи, заключил журналист Fox News.

Добрый вечер, Америка! Добро пожаловать на Fox News Tonight, меня зовут Лоренс Джонс. Итак, президент Джо Байден оказался в центре грандиозного коррупционного скандала. Осведомители предоставили заслуживающие доверия доказательства, что его сын был вовлечён в деловые сделки за границей.

Хантер спекулировал именем своего отца, а доказательства свидетельствуют о том, что и Джо Байден был замешан в этом. И как же Джо Байден и демократы отреагировали на эти утверждения? Они вообще планируют отвечать на законные вопросы американской общественности о вовлечённости Джо Байдена?

Они нам разъяснили роль министерства юстиции Байдена в расследовании этих предполагаемых преступлений? Нет, они этого не сделали. Они сделали вид, что ошеломляющих разоблачений просто не существует.

ЖУРНАЛИСТКА: Господин президент, вы солгали о том, что никогда не говорили с Хантером о его бизнес сделках? Вы солгали о том, что никогда не говорили с Хантером о его бизнес сделках? Вы солгали, сэр?

ДЖО БАЙДЕН: Нет.

ЖУРНАЛИСТКА: Вы говорили с Хантером? Вы с ним говорили?

Джо Байдену наплевать, что вы думаете о торговле влиянием в его семье. Ваши законные переживания не имеют для него значения. По его мнению, Байдены выше закона, они неприкосновенны. Именно поэтому он ведёт себя, как-будто ничего не произошло. Джо Байден пригласил сына Хантера в четверг на государственный ужин с премьер-министром Индии, где он общался с либеральными влиятельными лицами.

Потом Хантер провёл выходные с президентом в Кэмп-Дэвид. И что, интересно, они там делали? Вам не кажется странным, что президент приглашает своего сына в поездку на выходные спустя несколько дней после того, как осведомитель рассказал президенту о противозаконном поведении Хантера? Они разрабатывали совместную стратегию правовой защиты?

Никто не знает. Потому что никто не считает нужным спросить. Конечно, всё это происходит после того, как Хантер Байден признал вину по обвинению в хранении оружия и налоговых нарушениях. У Хантера был пистолет в то время, как он сидел на крэке-кокаине. Если вы не в курсе, это федеральное преступление.

Джо Байден раньше выступал за суровое наказание наркоманов, употребляющих крэк.

ДЖО БАЙДЕН: Если у вас есть кусочек крэк-кокаина не больше вот этой монеты, которую я держу в руках, это четверть доллара. Мы приняли закон под руководством сенатора Турмана, моим и других, в котором говорится, что если тебя поймали с этим, ты отправляешься в тюрьму на пять лет. Ты не получишь возможности условного наказания. Ты не получишь ничего, кроме пяти лет в тюрьме. У судьи просто не будет выбора.

Итак Байден сошелся с расистом Турманом, но не применяет те же правила к своему сыну Хантеру. Они заключили с ним выгодную сделку. Как же впечатляет, что Джо Байден был главным творцом закона по борьбе с этим преступлением. Тем законом, который отправил сотни, если не тысячи темнокожих в тюрьму за те же самые преступления!

ДЖО БАЙДЕН: Не имеет значения, являются ли они жертвами общества. В конце концов они могут ударить мою мать по голове стальной трубой, выстрелить в мою сестру, избить мою жену и приняться за моих сыновей. Поэтому я даже спрашивать не желаю, что именно вынудило их так поступить.



Они должны быть убраны с улиц! Мы должны сосредоточитьсяя на них. Не из либеральных инстинктов любви к ближнему и всему человечеству. Хотя я считаю, что это хороший инстинкт. А из простых прагматичных соображений. Если мы этого не сделаем, то они или часть из них станут хищниками через 15 лет. И госпожа председатель, у нас по улицам будут разгуливать хищники!

Сколько страсти! Когда Хантер курит крэк, не платит налоги и бегает с пистолетом — он вызывающая симпатию жертва республиканского произвола. Но вот если темнокожие парни делают то же самое, они хищные монстры.

Слушайте, я понимаю. Когда я езжу по стране, освещаю разные темы, которые влияют не только на среднюю Америку, но и на городскую Америку, я понимаю, что у стольких людей одинаковые жалобы. Белый фермер в Айове и темнокожий владелец парикмахерской в Детройте оба знают, что богатые люди с хорошими связями играют по другим правилам.

Именно поэтому правящий класс хочет, чтобы мы ненавидели друг друга. Именно поэтому они пытаются разделить американцев по расовому признаку. Они хотят отвлечь наше внимание от того факта, что верховенство закона не распространяется ни на кого из них!



Дата выхода в эфир 28 июня 2023 года.

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