 

Стихи на песню «Я русский» были написаны Александром Пушкиным

29.06.2023, 13:33, Разное
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В архиве Института русской литературы РАН обнаружено письмо Александра Пушкина редактору «Литературной газеты» Антону Дельвигу, которое было отправлено в сентябре 1830 года.

В нём поэт просит товарища по Лицею опубликовать своё новое стихотворение, посвящённое императору Николаю I.

– Дорогой Антон, нахожусь в Болдино. Тут я наконец-то понял, какое счастье быть русским человеком. Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло. Полный текст приложил на отдельном листе, посвящаю его нашему Государю, – писал Пушкин.

Исследователям ещё предстоит уточнить, почему стихотворение «Я русский» не было опубликовано. Как рассказал журналистам потомственный пушкинист Дмитрий Ардель, это могло быть связано с либеральными взглядами Дельвига.

– Он был крайне оппозиционно настроен, поэтому мог отказаться помещать посвящённое императору стихотворение в своей газете. Интересно, как спустя почти 200 лет этот текст попал к певцу Шаману, но в любом случае, это творчество нашего великого русского поэта, – сообщил Ардель на пресс-конференции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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