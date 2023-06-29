 

Витамин D может снижать риск сердечных приступов

29.06.2023, 13:30, Разное
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Исследователи подчеркивают, что разница в абсолютном риске была небольшой, но это крупнейшее исследование такого рода на сегодняшний день, и необходима дальнейшая оценка, особенно у людей, принимающих статины или другие лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование проводилось с 2014 по 2020 год, в нем приняли участие 21 315 австралийцев в возрасте от 60 до 84 лет, которые случайным образом получали по одной капсуле либо 60 000 МЕ витамина D (10 662 участника), либо плацебо (10 653 участника). Средняя продолжительность лечения составила 5 лет, и более 80% участников сообщили, что принимали не менее 80% таблеток. 

Частота основных сердечно-сосудистых событий была на 9% ниже в группе витамина D по сравнению с группой плацебо. Частота сердечных приступов была на 19% ниже, а частота коронарной реваскуляризации была ниже на 11% в группе витамина D, но не было никакой разницы в частоте инсульта между двумя группами.

Результаты исследования показывают, что добавки с витамином D могут снизить риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. «Этот защитный эффект может быть более выражен у тех, кто принимал статины или другие сердечно-сосудистые препараты в начале исследования», — добавляют ученые, и предполагают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы помочь прояснить этот вопрос.


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