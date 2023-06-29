Мнение: Гипноз?
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Президент России Владимир Путин слетал в Дагестан. И пошел в народ.
И уже который день подряд не устает благодарить народонаселение за поддержку и консолидацию общества в дни сложнейшего «испытания для нашей Родины» (цитата отсюда).
Почему президент все время говорит о поддержке и консолидации? Потому что и сам не верит, что все народонаселение страны плечом к плечу, все, как один, и бедные и богатые, и чиновники и простолюдины сплотилось против мятежников?
Или сам-то он верит, но не верит, что в это верит народонаселение России? Вот и гипнотизирует россиян, что бы и они поверили, что в мятежные дни каждый из них был готов ринуться на баррикады, защитить Россию, Москву, Путина от мятежников? Но не успел?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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