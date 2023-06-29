 

Объявлена дата выхода крупнейшей игры по “Звездным войнам”

29.06.2023, 13:17, Новости дня
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Quantic Dream назначила дату выхода Star Wars Eclipse на 2026 год. Об этом пишет Insider Gaming.

Тот же источник ранее предсказал, что Quantic Dream объединится с NetEase, а также о юридических проблемах Quantic Dream, которые возникли из-за жалоб сотрудников на токсичную рабочую атмосферу в команде.

Star Wars Eclipse, новая игра во франшизе “Звездные войны”, была впервые анонсирована Lucasfilm 20 декабря 2021 года. Insider Gaming утверждает, что столь долгий срок разработки связан не только с юридическими вопросами, но и с тем, что это может быть самая большая игра из когда-либо созданных в серии Star Wars.

Star Wars Eclipse будет приключенческой видеоигрой, действие которой происходит за 200-300 лет до событий Star Wars: The Phantom Menace. По ранним слухам, в игре Quantic Dreams впервые появится новая раса “вселенной Звездных войн” – Зараан.


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