Объявлена дата выхода крупнейшей игры по “Звездным войнам”

Quantic Dream назначила дату выхода Star Wars Eclipse на 2026 год. Об этом пишет Insider Gaming.

Тот же источник ранее предсказал, что Quantic Dream объединится с NetEase, а также о юридических проблемах Quantic Dream, которые возникли из-за жалоб сотрудников на токсичную рабочую атмосферу в команде.

Star Wars Eclipse, новая игра во франшизе “Звездные войны”, была впервые анонсирована Lucasfilm 20 декабря 2021 года. Insider Gaming утверждает, что столь долгий срок разработки связан не только с юридическими вопросами, но и с тем, что это может быть самая большая игра из когда-либо созданных в серии Star Wars.

Star Wars Eclipse будет приключенческой видеоигрой, действие которой происходит за 200-300 лет до событий Star Wars: The Phantom Menace. По ранним слухам, в игре Quantic Dreams впервые появится новая раса “вселенной Звездных войн” – Зараан.