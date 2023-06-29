Мнение: О трёх шагах России к полной… Направление понятно?

У всякого большого дела есть четыре стадии: 1. Шумиха; 2. Неразбериха. 3. Награждение непричастных 4. Наказание невиновных. Всем «известные события» сейчас вышли на пункт 4, но пока ещё предварительно. Тем временем российский президент Владимир #Путин полетел в Дербент и посетил хамам в знак того, что «всё успокоилось».

Но подспудные движения продолжаются, выходя за рамки простого сведения счетов.

Из действительного важного…

1. В самый разгар украинского контрнаступления крупное и боеспособное воинское соединение фактически выведено из оперативного резерва в никуда. Часть его обученных и обстрелянных бойцов передислоцировалась «сажать картошку», часть отправилась по домам, часть согласилась заключить контракты с МО РФ и будет распределена по другим воинским подразделениям, где неизбежно столкнётся с проблемами адаптации. Всё таки «корпоративная культура» и армейская среда — вещи немножко разные. Разговоры же, что теперь кто-то кому-то будет грозить с севера новым маршем на Киев — не более чем спекуляции: даже украинский лидер Владимир Зеленский не считает это угрозой.

2. В западных СМИ развернулась настоящая кампания по дискредитации российских военачальников в зоне спецоперации. Главным её фигурантом, что естественно, стал «генерал Армагеддон», зам командующего ОГВ Сергей Суровикин. Ему Запад не может простить эффективных воздушных ударов осени-зимы, которые не только осложнили логистику военных поставок для ВСУ, но и привели к истощению украинской ПВО, следствием чего стала резкая активизация российской авиации в зоне боевых действий, серьёзно осложнившая и затормозившая «контрнаступ». Ну и в целом предложенная генералом концепция «активной обороны» не только не позволила Киеву показать что-то внятное в ходе зимней кампании, где ВСУ считались фаворитом, но и вынудила его медлить с контрнаступлением, которое и сейчас развивается намного хуже, чем планировалось, вызывая уже борее чем нескрываемое разочарование западных «спонсоров». На этом фоне информационный накат на популярного в армейской среде командира пошёл со всех сторон, в том числе через «военкоров» и осведомленных лиц. Ну и вообще, как говорят, началась «охота на ведьм».

3. Поступают сведения о резкой активизации Романа Абрамовича, известного «переговорщика», а также его нынешнего протеже и напарника Анатолия Чубайса. Последний, как говорят, не только предложил порешать определённые «экономические вопросы», но и заявил о готовности к чему-то большему. Меж тем в медиасферу уже аккуратно вбрасывается нарратив, что «пора договариваться, пока ещё не поздно» — и продвигает его сетка, ассоциируемая с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Наверное, уже понятно, к чему всё идёт или, точнее, к чему нас ведут?

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