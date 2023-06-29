 

“Встаем на гвозди, садимся на диету”: солистки “Тутси” о сохранении фигуры и новой песне

29.06.2023, 12:40, Разное
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Группа «Тутси» была сформирована из участниц третьего сезона «Фабрики звезд». На какое-то время коллектив распался, но с недавних пор воссоединился вновь: причем в «золотом составе». Теперь артистки радуют поклонников своим творчеством. Недавно они презентовали новый зажигательный трек.

О сотрудничестве с Дробышем

Раньше певицы работали с продюсером Виктором Дробышем. У них был заключен контракт, где были прописаны все важные пункты. Некоторые очень смущали певиц, поскольку предполагали ограничения. Например, нужно было быть на связи 24 часа в сутки, нельзя было уезжать из Москвы и т. д.

Сейчас певицы продолжают сотрудничать с Дробышем, но уже без контракта. По словам артисток, их отношения строятся на доверии, и это очень здорово.

Певицы надеются на то, что никаких перемен в их составе в будущем не будет. Они хотят продолжать выступать в золотом составе. Так им комфортно, да и поклонники привыкли.

О новой песне

Недавно «Тутси» презентовали новую песню «Под кожу». Трек получился летним, зажигательным, с латиноамериканскими нотками. Певицы рассказали о том, как эта песня появилась у их в репертуаре. Оказывается, композицию прислала начинающий автор в соцсетях. Она связалась с солисткой группы Ириной Ортман и предложила эту композицию. «Тутси» прослушали трек и поняли, что он идеально им подходит. По словам певиц, это один из тех редких случаев, когда по поводу песни не возникло никаких разногласий.

О сохранении фигуры

Леся Ярославская рассказала, как недавно была вынуждена садиться на экстремальную диету. Дело в том, что она должна была принимать участие в концерте, посвященном 20-летию «Фабрики звезд». Встав на весы, певица ужаснулась: показатели зашкаливали. Тогда Леся перестала есть. Она пила на протяжении пяти дней только один кефир: причем однопроцентный, обезжиренный. В итоге сбросила пять килограммов. Певица признается, что это ее личный рекорд.

Коллеги артистки по группе тоже признаются, что периодически им приходиться садиться на диету, чтобы поддерживать себя в форме.

Ирина Ортман призналась, что раньше она откладывала диеты на понедельник. Мол, с понедельника, начинаю худеть, следить за питанием и т. д. Но потом поняла, что в ее случае это не работает. «Пока ты сам чего-то не захочешь по-настоящему, тебе не поможет никакой день недели», – пришла к выводу Ортман.

Теперь девушки шутят, что нужно садиться на диету и становиться на гвозди для поддерживания нужных параметров. Такова она: жизнь публичных персон.


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