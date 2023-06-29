 

Подобрать удачное сочетание к коричневой одежде обычно не так просто: 6 цветов, которые всегда смотрятся беспроигрышно

29.06.2023, 12:40, Разное
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Многие люди считают, что коричневый цвет в одежде – не лучший выбор. Распространено мнение, что к нему трудно подобрать удачное сочетание. Однако это не означает, что вам нужно избегать коричневых вещей. Этот тон выглядит классически и сдержанно, но в то же время непринужденно. Можно сказать, что это недооцененный нейтральный оттенок. В статье мы приведем 6 цветов, которые всегда смотрятся беспроигрышно в сочетании с коричневым.

Розовый

Розовый цвет, как и коричневый, происходит от красного. Поэтому эти два тона составляют отличную пару. Вы можете выбирать любые оттенки розового – от самых нежных и бледных до яркой фуксии.

Если вы пока не уверены, как сочетать эти два цвета, то надевайте преимущественно коричневую одежду, а затем добавляйте к ней розовые детали, такие как топ, жакет, головной убор, обувь или сумка.

Синий

Сочетание насыщенного коричневого цвета с оттенками синего является классикой. Оно неподвластно времени. Многим известно, что синие тона прекрасно сочетаются с апельсиновыми. Коричневый цвет близок к оранжевому, поэтому он составит отличную пару с разными оттенками синевы.

С классическими синими вещами отлично сочетаются яркие и рыжие оттенки коричневого. Не бойтесь комбинировать эти два насыщенных цвета. Они прекрасно дополняют и подчеркивают друг друга.

Фиолетовый

Фиолетовый с коричневым – это глубокое и проникновенное сочетание. Оно выглядит гармонично и утонченно. Элегантные фиолетовые тона подчеркивают сдержанную роскошь коричневого цвета.

Если вы хотите создать повседневный или классический образ, то сочетайте коричневый с приглушенными оттенками фиолетового, например, со сливовыми или баклажановыми.

Если вы хотите получить более яркий и броский стиль, то скомбинируйте детали пурпурного цвета с контрастными коричневыми вещами. Для создания нежного и воздушного образа сочетайте светло-бежевые и рыжеватые тона с лавандовыми и светло-сиреневыми.

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Кремовый

Кремовый цвет относится к нейтральным тонам. Он хорошо сочетается с теплыми оттенками коричневого.

Если вы хотите создать утонченный и нежный образ, то сочетайте светлые оттенки коричневого с кремовыми деталями. Вы получите практически монохромный эффект.

Если вы миниатюрны или просто хотите казаться выше ростом, то выбирайте оттенки коричневых вещей под тон вашей кожи. Это визуально вытянет фигуру и удлинит ноги.

Зеленый

Сочетание зеленого и коричневого цвета очень распространено в природе. Оно напоминает нам о листве и ветвях дерева или о траве, пробивающейся сквозь почву. Поэтому такая комбинация оттенков выглядит естественно.

Зеленый цвет отлично сочетается с любой разновидностью коричневого. Попробуйте поиграть с разными оттенками зелени. Если вы хотите придать коричневым вещам более современный вид, то скомбинируйте их с ярко-зеленым. Если вы желаете создать нарядный и гламурный образ, то используйте изумрудные тона.

Желтый

Сочетание желтого с коричневым выглядит тепло и солнечно. Такая комбинация цветов отлично подходит для лета. Желтые тона часто доминируют и затмевают другие оттенки. Но коричневый смягчит их и сбалансирует цветовую гамму.

Вы можете выбрать разные оттенки желтого цвета – от горчичного до бледно-одуванчикового. Летом они отлично сочетаются с вашим загаром.


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