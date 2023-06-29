 

Палладий – металл будущего: Россия располагает половиной мировых запасов

29.06.2023, 12:25, Разное
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В самых передовых отраслях высоких технологий в ближайшем будущем будут широко применяться палладий и его соединения, об этом заявили ученые. Такое развитие событий несомненно обещает России немалый экономический подъем и процветание.

Фото из открытых источников

Согласно сообщению РИА Новости, на территории Российской Федерации находится около половины мировых запасов этого редкого и драгоценного металла. Более того, российские предприятия добывают половину мирового производства палладия.

В настоящее время в промышленных масштабах, где требуется сверхпроводимость, основным средством охлаждения приборов и проводов является жидкий азот, который кипит при температуре 77 Кельвина. Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) имеют критическую температуру выше этого значения и находят широкое применение в системах передачи энергии, высокоскоростных поездах, ускорителях, суперпроизводительных микрочипах, а также в суперточных аппаратах для медицинской диагностики и других устройствах, гарантирующих высокую точность и эффективность.

Соединения палладия, так называемые палладаты, обладают идеальной электронной конфигурацией для высокотемпературной сверхпроводимости. Богатые месторождения палладия находятся в Норильском районе и на Кольском полуострове. Согласно прогнозам экспертов, Россия способна занять до 30% мирового производства ВТСП, что дает ей значительные конкурентные преимущества на международном рынке.

Одной из основных областей использования палладия является производство каталитических нейтрализаторов для автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, палладий находит применение в электронике, медицине, химической промышленности и ювелирном производстве.

Россия стоит на пороге великого взлета в своей экономической и научно-технической истории. Широкое использование палладия и его соединений в передовых технологиях позволит стране сыграть ключевую роль во внедрении сверхпроводимости в различные отрасли. Это открывает новые возможности для развития российской промышленности, создания новых рабочих мест и привлечения иностранных инвестиций.

Эксперты с нетерпением ожидают светлого будущего, в котором палладий станет неотъемлемым элементом науки и технологий. Россия готова в полной мере воспользоваться своими природными богатствами и стать мировым лидером в производстве и применении этого уникального металла. Время перемен уже наступило, и Россия с гордостью заявляет о своей готовности к блестящему процветанию на фоне мирового технологического прогресса.


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