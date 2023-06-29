 

“Так красиво” – Киркоров прослезился при виде своего портрета в императорской короне

29.06.2023, 11:02, Разное
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В апреле поп-король отечественной эстрады сделал громкое заявление. Обсуждая отъезд Аллы Пугачевой из России, артист объявил, что этой стране Примадонн теперь он. Так что, у Филиппа Киркорова теперь новый статус, который требует соответствующего отношения.

Вчера сладкоголосый музыкант похвастался перед журналистами шикарным подарком. Ему вручили портрет, на котором он изображен в императорской короне и мантии. Картина нанесена на поднос, который по бокам украшен драгоценными камнями. В общем, дорого-богато, как говорится.

Филипп Киркоров держал подарок в руках, показывал его публике и не смог сдержать эмоций. При виде своего портера в короне он буквально прослезился. На появившемся в Сети видео певец, не стесняясь, принялся вытирать слезы рукой. Свою чувствительность поп-король объяснил возрастом и восхищением.

“Честно, ребят, это просто нереально! Это так красиво! А главное – так похож!” – восхитился экс-супруг Аллы Пугачевой.

Авторы подарка рассказали, что создан он руками. И этот факт показался певцу очень трогательным. Правда, не всем россиянам понравился презент, врученный поп-королю. Некоторые в комментариях к видео написали, что это не шикарная работа, а “цыганщина”.

“Слезу пустил глядя на это и сказал, какая же это мазня”, – иронизируют пользователи под роликов с Филиппом Киркоровым.


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