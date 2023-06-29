В конфликте в Эфиопии гибнет больше всего людей, а в Европе его не замечают

По данным последнего исследования, в 2022 году в конфликтах по всему миру погибло 238 тыс. человек — так много, как не было уже почти 30 лет. Как пишет немецкий телеканал Das Erste, наибольшее число жизней унесла война в Тыграе в Эфиопии, которую в Европе практически не замечают. Конфликт на африканском континенте в прошлом году унёс жизни более чем 100 тыс. человек.



AP

Число людей, убитых за год в конфликтах по всему миру, сейчас выше, чем когда-либо со времён геноцида в Руанде почти 30 лет назад — об этом говорится в Глобальном индексе мира, опубликованном Институтом экономики и мира (IEP), пишет немецкий телеканал Das Erste.

Согласно индексу, в прошлом году в результате боевых действий в мире погибло 238 тыс. человек. Почти три десятилетия назад, в 1994 году, один только геноцид в Руанде унёс жизни 800 тыс. человек.

Конфликтом с наибольшим количеством жертв в 2022 году, безусловно, стала война в Тыграе в Эфиопии. По данным отчёта, за прошлый год в ходе боевых действий там погибло более 100 тыс. человек — и по меньшей мере вдвое больше также умерло от болезней и голода, вызванных столкновениями между эфиопскими и эритрейскими правительственными войсками и повстанцами из TPLF (Народного фронта освобождения Тыграя).

Однако в Европе эту войну почти не замечают, подчёркивает Das Erste. По мнению основателя Института экономики и мира Стива Киллелеа, отчасти это объясняется тем, что с точки зрения европейцев она географически более удалена. Кроме того, правительство Эфиопии подавляет освещение событий в СМИ и сильно ограничивает доступ к интернету.

Следующее место занимает российская спецоперация на Украине. Как сообщается, в 2022 году там погибло не менее 82 тыс. человек. Кроме того, по оценкам экспертов, 65% украинских мужчин в возрасте от 20 до 24 лет либо бежали, либо были убиты во время конфликта. В целом, более 30% населения Украины стали беженцами в своей стране или за рубежом.

Согласно исследованию, в 2022 году планета становится всё менее мирной уже девятый год подряд: эксперты зафиксировали рост конфликтов в 79 странах, включая Эфиопию, Мьянму, Украину, Израиль и ЮАР.

Кроме того, вооружённые конфликты вновь пересекают всё больше государственных границ. По данным отчёта, в прошлом году во внешние конфликты была вовлечена 91 страна. В 2008 году таких стран было 58.

Согласно индексу, в тройку самых мирных стран мира входят Исландия, Дания и Ирландия. На противоположном полюсе, в порядке возрастания, располагаются Афганистан, Йемен и Сирия. Германия занимает 15-е место и, таким образом, поднялась на две позиции по сравнению с предыдущим годом. Швейцария находится на десятом месте, а Австрия — на пятом, пишет немецкий телеканал.

Кроме того, эксперты также оценили экономические издержки вооружённых конфликтов. В прошлом году они составили около €16 трлн. Это соответствует 13% мирового валового внутреннего продукта.

Если говорить об экономических последствиях, эксперты Института экономики и мира также рискнули сделать прогноз для гипотетического сценария: экономическая блокада Тайваня со стороны Китая окажет вдвое более серьёзное воздействие на мировую экономику, чем финансово-экономический кризис 2008 года. По оценке экспертов, от этого сильно пострадает, в частности, Германия как важный торговый партнёр обеих стран.

Кроме того, Германия выделяется в докладе как важный экспортёр оружия. Согласно исследованию, три четверти всего мирового экспорта оружия приходится на пять стран — это США, Россия, Германия, Франция и Китай.

В Глобальном индексе мира эксперты аналитического центра оценивают уровень мира в 163 странах мира на основе 23 качественных и количественных показателей. На основе этих показателей они ранжируют страны от наиболее мирных до наименее мирных. Помимо числа погибших в результате внутренних и международных конфликтов, показатели, учитываемые Глобальным индексом мира, включают, например, уровень убийств, степень милитаризации, экспорт оружия, терроризм, политическую нестабильность и число заключённых в тюрьмах, пишет немецкий телеканал Das Erste.

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