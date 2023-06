Sony случайно раскрыла свой бюджет на разработку игр

Компания Sony, опубликовав свои данные в ходе разбирательства между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США FTC (FTC), случайно раскрыла точные детали разработки некоторых своих игр. Об этом сообщило издание The Verge.

“Мы выяснили, что Sony потратила 220 миллионов долларов на разработку The Last of Us Part II. Мы также узнали, что над игрой в настоящее время работают около 300 сотрудников. Компания Horizon Forbidden West также потратила 212 миллионов долларов на разработку игры. Команда из 200 человек трудилась над ее созданием в течение пяти лет”, – сообщают журналисты.

В документах Sony четко указано, что затраты идут только на разработку игры, а не на рекламу. Компания отметила в документах, что каждая бюджетная ААА-игра стоит более 100 миллионов долларов на разработку. В качестве сравнения DTF предоставила бюджеты ААА-игр других компаний. Согласно имеющимся данным, Cyberpunk 2077 была разработана польской компанией CD Projekt RED за $174 000 000, Battlefield 4 обошлась EA примерно в $100 000 000, а “Смута”, российская видеоигра, оценивается примерно в 500 000 000 рублей ($5,9 млн на 28 июня 2023 года).

