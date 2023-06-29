В Екатеринбурге нашли тело пропавшего малыша

В Екатеринбурге ранним утром четверга, 29 июня, было обнаружено тело малыша, о пропаже которого в правоохранительные органы сообщили лишь несколько дней назад. Меж тем, смерть шестилетнего мальчика наступила несколько месяцев назад.

Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на СУ СК РФ по Свердловской области. По данным RT, опекун скрыл факт смерти ребенка от социальных служб.

“Все это время разыгрывалась постановка с демонстрацией того, что никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика”, – цитирует официального представителя регионального главка МВД портал URA.RU.