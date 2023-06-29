Лукашенко наградили медалью ООН «За миротворчество и предотвращение конфликта»

Генеральной секретарь ООН Антониу Гутерриш подписал указ о награждении президента Белоруссии Александра Лукашенко высшей наградой организации – медалью «За миротворчество и предотвращение конфликта».

Белорусский лидер стал третьим в истории главой государства, чья деятельность получила столь высокую оценку.

– Буквально неделю назад мы с тревогой смотрели на то, что происходило на востоке Европы. Но нашёлся человек, который благодаря своему авторитету и мудрости уладил конфликт. Я призываю всех мировых лидеров брать пример с Александра Лукашенко, – сообщил Гутерриш журналистам.

Торжественное вручение награды состоится 24 октября 2023 года в день ООН. По регламенту организации, теперь портрет президента Республики Беларусь будет навечно размещён в зале для приёмов штаб-квартиры ООН, также он получит право вне очереди выступать на Генеральной ассамблее.

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