При поддержке ОДК-Сатурн в Рыбинске увеличится количество инженерных классов

При поддержке предприятия ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в 2023-2024 учебном году в Рыбинске будут действовать десять инженерных классов авиастроительного профиля в трех общеобразовательных школах.

Соответствующие соглашения подписали ОДК-Сатурн, Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева и департамент образования Ярославской области.

К федеральному образовательному проекту «Инженерный класс авиастроительного профиля» присоединилась школа № 30 города Рыбинска. В новом учебном году инженерными здесь станут 5А и 10А классы. При этом количество инженерных классов в школах №12 им. П. Ф. Дерунова и № 23 им. С. И. Грудинского, где проект стартовал годом ранее, увеличится вдвое, и достигнет восьми, в 5-х, 6-х, 10-х, 11-х классах.

– В 2022-2023 учебном году суммарное количество учеников инженерных классов авиастроительного профиля составило 87 человек. Данные о новом наборе будут получены после зачисления ребят в десятые классы. Мы заинтересованы в школьниках, которые бы осознанно выбирали профессию инженера. В тех, кто будет готов поступать в профильные вузы и трудоустраиваться на высокотехнологичное предприятие. Надеемся, «выпускники» инженерных классов получат высшее образование по целевому направлению от ОДК-Сатурн и принесут пользу отечественному двигателестроению, – говорит директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

ОДК-Сатурн также курирует классы инженерной направленности по линии Союза Машиностроителей России в двух рыбинских муниципальных общеобразовательных учреждениях: лицее №2 и гимназии № 8 им. Л. М. Марасиновой.

Поддержка инженерных классов является частью большой профориентационной работы ОДК-Сатурн. Предприятие тесно взаимодействует со среднеобразовательными школами, учреждениями дополнительного образования, детскими садами. Является постоянным организатором в Рыбинске профориентационного конкурса «Построй карьеру в ОДК». Совместно с департаментом образования и РГАТУ реализует проекты поддержки преподавателей и родителей в целях повышения уровня знаний школьников по профильным для предприятия дисциплинам.