 

ЦБ заявил, что рост неравенства в доходах граждан отрицательно сказывается на ВВП

29.06.2023, 9:15, Разное
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Эксперты Центрального банка РФ провели исследование и обнаружили взаимосвязь между экономическим ростом в РФ и доходами российских граждан. Рост ВВП на душу населения замедляется при увеличении неравенства доходов, а увеличение темпов экономического роста также способствует снижению неравенства доходов. Результаты этого исследования были представлены в статье “Неравенство и экономический рост в России: Эконометрические оценки зависимостей”, которая вышла в журнале “Деньги и кредит”, издаваемом Центральным банком.

Исследователи отмечают, что связь такого рода не является тривиальной. В литературе есть несколько работ, которые показывают положительное влияние неравенства на экономический рост разных стран. Это справедливо как для стран с высоким, так и со средним уровнем дохода. Исследователи из Центрального банка отметили, однако, что количество российских публикаций о неравенстве и росте недостаточно. Тогда они рассчитали собственные цифры на основе массива показателей экономического роста и неравенства в РФ с 1994 по 2020 год. Также были рассмотрены данные по российским регионам.

Анализ показал, что высокий уровень неравенства негативно влияет на валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения, как в долгосрочной динамике, так и в среднесрочной.

Ранее РАНХиГС заявляла, что уровень неравенства в российских регионах повышается по мере увеличения доли природных ресурсов в местной экономике. На этот показатель также может повлиять числа граждан, занятых в сфере добычи и извлечения природных ресурсов.


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