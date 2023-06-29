 

Московские пешеходы будут обязаны получать лицензию на переход дороги, чтобы повысить безопасность на улицах

29.06.2023, 8:45, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Московские пешеходы теперь обязаны проходить специальные курсы и получать лицензию перед тем, как переходить дорогу, в рамках новой меры по повышению безопасности на улицах. В соответствии с новым законодательством, каждый пешеход должен будет пройти обучение, которое включает в себя теоретические занятия и практические уроки перехода через дорогу.

На курсах пешеходы будут изучать различные аспекты безопасности на дороге, такие как правильный выбор момента для перехода, использование пешеходных переходов и соблюдение правил дорожного движения. Они также будут тренироваться в преодолении различных препятствий, таких как змейка машин и экстренные ситуации.

После успешного прохождения курса каждый пешеход получит официальную лицензию, подтверждающую его способность безопасно переходить дорогу. Без наличия этой лицензии пешеходы будут подвержены штрафам и другим административным мерам.

Представители властей утверждают, что введение лицензирования пешеходов поможет снизить количество аварий и повысить безопасность дорожного движения в Москве. Критики же считают такую меру абсурдной и неэффективной, утверждая, что основной упор должен быть сделан на обучение водителей и создание безопасных условий для всех участников дорожного движения.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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