Опрос

Отношение россиян к военной спецоперации в Украине, мирным переговорам «уже завтра» и качеству обороны Белгородской области.

Это главные темы совсем нового опроса социологов Russian Field, за работой которых «Новая» внимательно следит. Опрос состоялся буквально накануне «пригожинского мятежа». Это был телефонный опрос, в каждом ответе участвовало не менее 1600 респондентов из всех регионов России.

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