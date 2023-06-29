 

Стали известны характеристики первого складного телефона OnePlus

29.06.2023, 8:00, Разное
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V Fold – это первый складной телефон компании OnePlus. Он будет оснащен OLED-экраном с диагональю 7,6 дюйма и частотой обновления 120 Гц. The Verge, опубликовавшее данную информацию, ссылается на инсайдера OnLeaks.

V Fold станет первым смартфоном с экраном такого размера. Для сравнения, внутренний дисплей Galaxy Z Fold 4 имеет размер 7,6 дюйма по диагонали, что соответствует размеру экрана Google Pixel Fold. По данным The Verge, единственным экраном больше новинки OnePlus является Xiaomi Mix Fold 2 – у него 8-дюймовая матрица.

Диаметр внешнего OLED-экрана V Folds составляет 6,3 дюйма. Экран будет иметь максимальную частоту обновления 120 Гц и разрешение 2K. За производительность новинки компании OnePlus отвечает Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти. Хранилище данных для пользователей составит 256 ГБ. Емкость аккумулятора равна 4800 мАч с быстрой зарядкой до 67 Вт.

OnePlus V Fold оснащен пятью камерами. Три камеры будут расположены на задней панели устройства, а две остальные во внешнем и внутреннем вырезе экрана.

Последние слухи говорят о том, что OnePlus планирует представить устройство V Fold в августе 2023 года. Это произойдет вскоре после анонса компанией Samsung своих смартфонов Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5.


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