Где искать доступный бизнес-класс в Москве

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29.06.2023, 5:56, Разное
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На рынке новостроек внутри МКАД представлено 27 готовых проектов, введенных не ранее 2020 года. Общий объем предложения составляет почти 2,5 тыс. лотов, а средняя цена “квадрата” – 330,9 тыс. рублей.

Площадь лотов варьируется от 24 до 204 кв. м. В большинстве новостроек представлены квартиры в черновом варианте. Предчистовая отделка доступна в семи ЖК, чистовая – также в семи проектах.

Цены на готовый бизнес-класс начинаются от 9,8 млн рублей. За такую сумму можно приобрести квартиру в 27,6 “квадратов” в уже сданных корпусах в квартале “Октябрьское поле” в районе Щукино.

За 11,3 млн рублей предлагаются “однушки” площадью 33,8 кв. м в ЖК “Сиреневый Парк” в Метрогородке.

В комплексе “Вереск” в районе Хорошево-Мневники стоимость квартир площадью от 26,4 кв. м начинается от 11,4 млн рублей.

Если рассматривать ЖК по стоимости “квадрата”, то самый низкий ценник зафиксирован в комплексе City Bay в районе Покровское-Стрешнево – от 274 тыс. рублей. Максимальная же цена кв. м в готовых новостройках достигает 529 тыс. рублей, квартиры – 187,3 млн рублей.


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