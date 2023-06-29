Microsoft внедряет в Windows 11 искусственный интеллект, который будет шпионить за пользователями

Крупнейший IT-гигант – компания Microsoft привлекает внимание пользователей со всего мира своими инновационными продуктами, но на этот раз ее новое предложение вызывает серьезные вопросы и настораживает многих. Об этом сообщает naturalnews.com.

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Неожиданно и незаметно для многих пользователей, Microsoft начала внедрять встроенное программное обеспечение с искусственныс интеллектом (ИИ) на компьютеры с операционной системой Windows 11. Согласно заявлениям представителей компании, включение ИИ в ОС призвано улучшить удобство использования и повысить скорость работы новой версии Windows. Но что стоит за этим на первый взгляд благородным намерением?

Эксперты IT-отрасли уже успели обратить внимание на потенциальные опасности, связанные с интеграцией искусственного интеллекта в ОС Windows 11. Программное обеспечение, хоть и обладает определенными возможностями, может создать реальные угрозы для частной жизни пользователей.

Согласно высказываниям специалистов, внедрение ИИ в ОС Windows 11 может привести к возникновению потенциальных вторжений в личную жизнь пользователей. Каким образом? Программное обеспечение с ИИ, работая в фоновом режиме, будет способно собирать и анализировать различные данные о пользователе, включая его предпочтения, привычки, посещенные веб-сайты и даже содержимое переписки. Это открывает возможности для неконтролируемого сбора информации, который можно использовать в самых разных целях.

Однако стоит отметить, что Microsoft настаивает на том, что все собираемые данные будут анонимизированы и использованы только для улучшения пользовательского опыта. В то же время, многие пользователи выражают свою тревогу по поводу конфиденциальности своих персональных данных и возможности их злоупотребления.

Следует заметить, что Microsoft не первая компания, которая внедряет искусственный интеллект в свои продукты и услуги. Однако именно масштабы и влияние, которое оказывает Microsoft на пользователей по всему миру, придают этому действию особую значимость.

Ситуация вызывает немало вопросов и требует серьезного обсуждения со стороны сообщества пользователей и экспертов в области информационной безопасности. Возможно, важным шагом в решении этого вопроса будет более прозрачная политика со стороны Microsoft, гарантирующая безопасность и конфиденциальность личных данных пользователей.

Мы будем следить за развитием этой ситуации и информировать вас о всех новых деталях. Одно можно сказать наверняка: внедрение искусственного интеллекта в операционную систему Windows 11 вызывает смешанные чувства и требует более пристального внимания.