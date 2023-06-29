Страшнее змей, пауков и клоунов: чего боятся жители России

СМИ обнародовали результаты телефонного опроса. В рамках исследования 1600 совершеннолетних жителей страны рассказали о своих фобиях. Наиболее часто респонденты отмечали страх высоты.

Судя по результатам, многие боятся гулять по крышам многоэтажек, вершинам гор и заниматься чем-либо на большом расстоянии от земли. Акрофобия возглавила рейтинг страхов — за нее проголосовали 30%, сообщает “Радио 1”.

Вторая по популярности причина паники людей — это змеи. Под влиянием офидиофобии оказались 28% респондентов. Тройку рейтинга замыкает страх водных пространств и глубины. Результат — 24%.

Как передает телеканал “360”, еще жителей России пугают пауки, насекомые и стоматологи. Причем зубных врачей боятся преимущественно мужчины.

Небольшая часть опрошенных отметила страх перед клоунами. Согласно подсчетам, 3% респондентов страдают коулорофобией. Данные исследования приводит RT, причем c оговоркой, что среди молодежи от 18 до 25 лет этот показатель выше.

Эксперты отмечают, что фобии влияют на восприятие окружающего мира и социума. Другими словами, страх характеризует особенности психики человека, а его наличие не всегда критично.