 

“Это было чудо!”: Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой

29.06.2023, 3:20, Новости дня
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Исполнительница песни “Муси-Пуси” получила известность не только благодаря своему музыкальному творчеству. В последние годы ее обсуждают из-за рассказов о встрече с инопланетянами, которая произошла, по ее словам, еще в детстве. Остается лишь гадать, почему Катя Лель молчала столько лет. На днях она поделилась еще одной историей из своей жизни, а натолкнул ее на это недуг Аниты Цой.

В разговоре с журналистами Пятого канала, блондинка поведала о том, что с 16 лет обладает даром – оказывать помощь людям благодаря энергии, которую через нее пускают высшие силы света. Правда, в полной мере пользоваться этой способностью она смогла только сейчас, а опробовать его решила на своих коллегах по творческому цеху.

Так, певица смогла помочь Аните Цой, которая сломала палец на ноге прямо перед важным концертом. И Катя Лель утверждает, что вылечила звезду, и помогли ей в этом как раз высшие силы. Стоит отметить, что поправляла здоровье звездной приятельницы она по телефону, без личного присутствия. Выступление певицы было запланировано на 1 октябре, а 26 сентября она уже была без костылей.

“Это было чудо. Я просто сидела и рыдала от счастья. Я понимала, какой это был труд, какая ответственность за жизнь другого человека”, – рассказала Катя Лель о волшебном исцелении Аниты Цой.


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