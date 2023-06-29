В Метрогородке по реновации возведут ЖК

Власти российской столицы продолжают реализацию программы реновации, которую еще в 2017 году запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря масштабному проекту, около миллиона жителей города получили возможность переселиться в новые квартиры с улучшенной планировкой, завершенной отделкой и частично оснащенные бытовым оборудованием.

Москвичи получают равноценные или равнозначные квартиры в своих районах, оставляя ветхое жилье. Старые здания сносятся. чтобы на их месте выросли новостройки. а также объекты социальной и экономической инфраструктуры. Так, очередной жилой комплекс по реновации возведут в В Метрогородке.

Здание будет отличаться волнистыми фасадами. Для облицовки дома специалисты применят декоративную плитку, имитирующую кирпич. Для стен со стороны улицы выбран терракотовый оттенок, со стороны двора – светлый.

Жилой комплекс возведут по адресу: улица Николая Химушина, владение №19. Для местных жителей обустроят подземную парковку. Объект площадью около 61,7 тысячи квадратных метров будет состоять из трех корпусов разной этажности, которые образуют отдельный квартал.

Первый заместитель главы столичного комитет по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов подчеркнул, что фасады зданий будут иметь необычную волнистую форму с треугольными эркерами и лоджиями.

“Дома, которые строят по программе реновации, в целом можно охарактеризовать как спокойную качественную архитектуру, максимально ориентированную на эргономику и комфорт”, – добавил главный архитектор Москвы.

На территории около корпусов ЖК запланировано благоустройство. Во дворах проведут озеленение. Кроме того, специалисты оборудуют для местных жителей детские и спортивные площадки. Планируется организовать зоны отдыха.

К слову, жилой комплекс отвечает новому стандарту безбарьерной среды. Некоторые квартиры в новом доме предназначены для проживания маломобильных москвичей. Для них расширят дверные проемы, холлы и санузел. Также вход в здание, пол вестибюля и лифтового зала расположат на одном уровне с поверхностью земли.