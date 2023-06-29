Стильные прически, которые скроют выпадение волос: косая челка, пышный пучок и другие

Люди сталкиваются с выпадением и истончением волос по множеству причин. Прежде всего, это может быть связано со стрессом. Некоторые люди страдают от тракционной алопеции, которая может быть вызвана ношением париков и шиньонов.

У некоторых есть проблемы со здоровьем, из-за которых их пряди выпадают очень сильно. Какой бы ни была причина, но выпадение волос является довольно неприятным явлением и может вызвать неуверенность.

Однако в любом случае не стоит слишком сильно отчаиваться. Определенные прически помогут скрыть проплешины, залысины и общее истончение волос. Вот несколько самых лучших причесок, которые помогут создать оптическую иллюзию более пышных и густых волос.

Косая челка

Чтобы скрыть истончение линии роста волос, стоит выбрать для себя косую челку. Это отличное решение, заслуживающее внимания.

Если уже есть челка, стоит собрать волосы в свободный низкий хвост и закрепить их на затылке. Затем высушить с использованием большой круглой щетки для придания большего объема и зачесать челку в обе стороны. Это позволит скрыть проплешины. Если нет челки, стоит оставить небольшую часть слева и справа после того, как сделаете конский хвост, оттянуть эти части назад и закрепить за ушами.

Использовать ободок

Использование ободка для маскировки поредения вокруг линии роста волос — это очень хорошее решение, которое действительно отлично работает. Можно легко регулировать ширину и стиль аксессуара в зависимости от образа, который хочется создать, или от того, какой участок поредения нужно скрыть.

Стоит закрепить повязку или ободок примерно на 1 сантиметр от линии роста волос или непосредственно над линией роста волос. Затем при помощи расчески начесать пряди, начиная за повязкой, все хорошо расчесать назад и распылить немного лака для волос для фиксации.

Пышный пучок

Это отличный вариант для вьющихся от природы волос, помогающий скрыть поредение прядей. Этот стиль лучше всего подходит тем, у кого есть залысины на макушке головы.

В зависимости от типа волос, стоит для начала использовать либо гель, либо формирующий спрей. После того как нанесете свой любимый продукт, нужно пригладить пряди в желаемое положение на голове с помощью щетки, а затем собрать и уложить локоны там, где хотите.

Можно скрутить или заплести волосы сверху, чтобы создать структурный узел, если хочется получить что-то более динамичное. Обязательно нужно закрепить его резинкой для волос.

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Нужно начать с шампуня для добавления объема, а затем закрепить пряди шпильками, чтобы действительно зафиксировать их на месте. Для чего-то более небрежного стоит немного распушить пучок, чтобы волосы выглядели объемнее.

Волосы, зачесанные набок

Если волосы редеют на макушке, лучше избегать центрального пробора. Лучше всего сделать глубокий пробор набок. Начинать следует с распыления обильного количества тоника для объема.

Можно высушить волосы феном, перевернув их вверх дном, чтобы придать им объем. Затем зачесать пряди набок, на 2-5 см от центрального пробора. Это позволит замаскировать имеющиеся проплешины.

Стрижка “Цезарь”

Это очень короткая стрижка с небольшой челкой спереди. Это отличная прическа, которая поможет замаскировать имеющиеся проплешины на голове, так как можно создать начес на любой залысине.

Стоит уложить и придать форму волосам с помощью мусса или геля.

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Блант-боб

Чем короче и гуще волосы, тем пышнее они будут казаться. Отличным решением станет стрижка тупой боб.

Можно добавить текстуру, укладывая волосы естественными волнами или добавляя текстурирующий спрей. Чем короче пряди, тем большего объема можно достичь при проведении сушки. Если хочется добавить больше объема, стоит предварительно нанести мусс на корни волос перед их сушкой.

Кудрявые локоны

Добавление дополнительной текстуры волосам поможет сделать их визуально гуще и скрыть имеющиеся проплешины.

Нужно разделить волосы примерно на 8-10 секций. Работая участок за участком, необходимо нанести достаточно большое количество помады для завивки, прежде чем закручивать локоны. Оставить ее полностью высохнуть, а затем уложить пряди так, как больше всего хочется. Этот стиль лучше всего работает на волосах длиннее 10 сантиметров и может использоваться для создания прикорневого объема.

После выполнения прически нужно разделить волосы на пробор в желаемом направлении, чтобы скрыть область выпадения волос.

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Многослойная стрижка

Чаще всего выпадают волосы на передней части линии роста волос и на висках. По этой причине мягкие слои, обрамляющие лицо, помогут замаскировать эту проблему.

Стоит укладывать волосы с мягкой волнистой текстурой, чтобы создать иллюзию объема. Для этого стоит использовать утюжок, а также специальные термозащитные средства.

“Конский” хвост

Выпадение волос обычно возникает вокруг макушки у женщин. Однако это вполне можно легко замаскировать.

Нужно просто уложить волосы с помощью тоника, мусса для завивки или геля легкой фиксации перед тем, как дать прядям высохнуть естественным путем или с помощью фена и диффузора для улучшения текстуры прядей. Затем собрать локоны в хвост с легким начесом наверху, чтобы скрыть любые признаки выпадения волос.

Кудрявый боб

Если кудри длинные и естественные и вы заметили, что вдоль линии роста волос появились залысины или они выглядят поврежденными, стоит кардинально изменить прическу и сделать густую вьющуюся челку и светлый боб выше плеч. Для укладки можно использовать обычные средства и взять диффузор, чтобы придать локонам объем.