Время праздничного верха и сдержанного низа ушло, теперь в моде эффектные брюки: собрали для вас актуальные образы для вечеринок

Время, когда мы носили стильные топы и сдержанный низ, уже ушло. Теперь в моде эффектные брюки, которые помогут создать действительно невероятный образ для вечеринки.

Чтобы в полной мере продемонстрировать свой стиль, стоит выбирать действительно роскошные штаны и носить их вместе с майкой, простым топом или же боди. Есть множество различных вариантов брюк, которые сейчас в моде. Вот несколько моделей штанов, которые стоит добавить в свой гардероб.

Кожаные штаны

Это одни из самых простых, но в то же время стильных вариантов брюк, заслуживающих особого внимания. Они могут выглядеть роскошно и довольно забавно.

Кожаные штаны могут выглядеть еще болен привлекательно, если добавить топ или рубашку в полоску или же смешать различные принты. Даже самые обычные брюки полностью соответствуют всем модным тенденциям.

Штаны с заниженной талией

В этом году большой популярностью пользуются брюки с низкой посадкой и видимое нижнее белье.

Если же не нравится, когда трусы превращаются в верхнюю одежду то можно приобрести пару штанов с разрезам, которые визуально напоминают стринги. Хорошо будет смотреться наряд черного цвета.

Брюки с принтом

Красивые расклешенные жаккардовые штаны выглядят действительно потрясающе.

Яркий и забавный принт поможет сделать пару брюк действительно веселым и оригинальным нарядом.

Штаны с эффектом металлик (главное фото)

Металлизированные брюки являются классическим вариантом наряда для вечеринок. При правильной комбинации с топом и аксессуарами их легко можно использовать для повседневной носки.

Если хочется создать достаточно яркий и эффектный образ, который подойдет для вечеринки или торжественного случая, то стоит выбрать блестящие брюки и сочетать их с соответствующим топом.

Красочные джинсы

Стильные цветные джинсы могут стать действительно отличным решением для всех тех, кто хочет создать стильный образ с забавными штанами.

При этом стоит помнить о том, что цвет одежды должен быть достаточно ярким. Именно поэтому стоит сделать ставку на что-то красочное. Штаны, выполненные в нейтральных тонах, в частности, такие как белые джинсы, совершенно не подойдут.

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Брюки с вырезами

Штаны с вырезами помогают придать образу дополнительный стиль и роскошь. Это отличное решение для вечеринки.

В то время как вырезы на бедрах являются золотым стандартом, однако можно также найти штаны с вырезами от бедра и до щиколотки.

Брюки с бахромой

Можно приобрести штаны с довольно интересными и эффектными деталями.

Пара брюк с бахромой может стать идеальным решением для каждой девушки.

Прозрачные кружевные штаны

В этом году большой популярностью пользуются наряды, которые помогают подчеркнуть сексуальность. Забавные кружевные брюки помогут продемонстрировать нижнее белье и сделать образ действительно восхитительным.

Штаны с красивым декором

Брюки, расшитые блестками или кристаллами, выглядят действительно потрясающе.

Широкий мешковатый фасон в стиле 90-х годов выглядят действительно круто, а красивое мерцание помогает добавить дополнительный стиль.

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Полосатые брюки

Если хочется выбрать утонченную пару штанов, которая отлично подойдет для вечеринки, то это действительно хороший вариант.

Интересно будут выглядеть черные или темные джинсы с яркими полосками.

Мото штаны

Мотоциклетные штаны помогают сделать образ действительно восхитительным. Эти брюки с мягкой подкладкой и прочным верхом помогают создать восхитительный образ в уличном стиле.

Брюки с пайетками и бахромой

Можно придать особый стиль и притягательность даже самому простому топу, надев его с парой эффектных расклешенных штанов с пайетками и бахромой.

Такой наряд выглядит действительно восхитительно и идеально подойдет для создания стильного образа.