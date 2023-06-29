Проблемы с поведением и гиперактивность: влияние фастфуда на здоровье детей и полезные альтернативы

Дети любят фастфуд, и с этим фактом вряд ли кто-то будет спорить. Однако эти продукты быстрого приготовления содержит ряд ингредиентов, которые оказывают негативное влияние на физическое, а порой и психическое здоровье детей.

Фастфуды – это одни из самых популярных и продаваемых продуктов в мире. При этом необходимо учитывать, что они вызывают наибольшее привыкание. Бесспорно, они очень аппетитно выглядят, обладают ярким вкусом, быстро готовятся. Благодаря этим характеристикам, фастфуды завоевали популярность миллионов покупателей во многих странах мира.

Однако в ходе многочисленных исследований было установлено, что быстро приготовленные продукты с вредными ингредиентами способны провоцировать развитие различных заболеваний и у взрослых, и у детей. Какие последствия грозят юным поклонникам продуктов быстрого питания? Можно ли их заменить более здоровой и полезной пищей? Постараемся ответить на эти и другие вопросы в статье.

Фаст-фуд и его влияние на потребности детей в питании

Многие специалисты, изучающие вопросы здорового питания, в том числе и детского, считают фастфуды синонимом понятие «нездоровая пища», хотя в них есть и некоторые отличия. Фастфуды, ингредиенты которых слишком калорийны, содержат трансжиры, большое количество сахара, соли, пищевых добавок считаются нездоровой пищей.

Детвора любит пиццу, гамбургеры, наггетсы, картофель фри, жареную курицу, хот-доги и, конечно, сладости – пончики, десерты, мороженое, газированные напитки. Насколько эти продукты полезны и безопасны для детского организма? Известно, что активно растущий организм ребенка нуждается в сбалансированном питании.

Общее количество калорий рациона детей педиатры рекомендует распределять в следующей пропорции:

10-15% белков; 30-35% жиров, включая животные и растительные; 50-60% углеводов, из них 10% рафинированных.

Можно ли считать сбалансированными продукты быстрого приготовления? Давайте рассмотрим этот вопрос на примере пиццы с сыром весом 232 грамма. Она содержит:

26 г белка; 25 г жиров; 10 г насыщенных жиров; 74 г углеводов.

Калорийность – 630 ккал.

Школьнику в возрасте от 7 до 12 лет необходимо для нормальной жизнедеятельности 2000 калорий в день. Рассматриваемая пицца содержит 30% калорий, которые необходимы ребенку ежедневно. Причем на углеводы приходится 30 %, на жиры – 40 %, а на белки – 50 %. Безусловно, эти показатели избыточны, так как надо учитывать и другие приемы пищи.

Влияние фастфуда на здоровье детей

Исходя из вышесказанного можно предположить, что частое употребление этих продуктов быстрого питания негативно влияет на здоровье детей в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это подтверждают исследования.

Проблемы с пищеварением

Чрезмерное потребление продуктов быстрого приготовления может в краткосрочной перспективе у детей вызвать расстройства пищеварения. В таких продуктах в избытке содержатся насыщенные и трансжиры, замедляющие пищеварение, которое сопровождаются изжогой и рефлюксом.

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Нарушения сна

В среднесрочной перспективе, в зависимости от частоты употребления фаст-фуда могут появиться нарушения сна. Были изучены закономерности у детей, регулярно употребляющих сладкие газированные напитки. Установлено, что их потребление хотя бы раз в день, приводит к сокращению продолжительности сна.

Избыточный вес и ожирение

Одними из самых опасных последствий употребления фастфуда детьми в среднесрочной перспективе является избыточный вес и ожирение. Диетологи и педиатры убеждены, что существует взаимосвязь между продуктами быстрого питания и высоким индексом массы тела (ИМТ) у детей и подростков.

Помните, что ожирение – это бомба замедленного действия:во взрослом возрасте оно может стать причиной серьезных хронических неинфекционных заболеваний – диабета II типа, заболевания сердца и сосудов, нарушения обмена веществ.

Гиперактивность и проблемы с поведением

Многие родители не подозревают, что фаст-фуд может повлиять на поведение детей и подростков. В 2022 году в журнале SAGE Open была опубликована информация о взаимосвязи между частотой потребления продуктов быстрого питания и развития у подростков агрессивного поведения.

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Еще более любопытный результат исследований опубликован в Европейском журнале клинического питания – 33 % детей, регулярно употреблявших «нездоровую пищу» набрали самое большое количество баллов по шкале гиперактивности. Исследования проводились среди детей 7-летнего возраста.

Снижение успеваемости

На школьную успеваемость детей частое употребление фастфуда может повлиять в долгосрочной перспективе. Ученые обнаружили, что частое потребление продуктов быстрого питания способствует развитию отрицательных показателей, характеризующих развитие академических навыков. Употреблением пиццы, гамбургеров, тако, безалкогольных напитков чаще 4 раз в неделю приводит к таким результатам.

Астма и аллергические заболевания

В зависимости от предрасположенности ребенка к этим заболеваниям, проблема может возникнуть в средней или краткосрочной перспективе. В связи с этим, потребление гамбургеров, пицц и вероятность развития астмы в тяжелой форме, можно рассматривать, как дозозависимую ассоциацию.

Депрессия

На развитие, межличностные отношения, успеваемость детей среднего и старшего школьного возраста депрессия влияет негативно. Швейцарские ученые, изучавшие эту проблему, опубликовали результаты своего исследования среди подростков в научном журнале Nutrients. Было установлено, что частое потребление детьми вредных, тяжелых продуктов усиливает симптомы изменений психического состояния, включая депрессии.

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Надо ли запрещать детям фастфуд

На здоровье детей негативное влияние оказывают вредные ингредиенты в популярных продуктах быстрого приготовления и частота их употребления. Чтобы не лишать ребенка любимых блюд, которые не только насыщают, но доставляют радость, надо искать альтернативу вредным ингредиентам.

Для этого используйте продукты богатые клетчаткой, витаминами, полезными жирами и минералами. Это могут быть полезные жиры, цельнозерновая мука, оливковое масло, нежирные белки, оливковое масло, заправки на основе натурального йогурта.

Адаптация фастфуда к детскому питанию – полезные советы

Итак, мы разобрались, что жирные, соленые, бедные питательными веществами и калорийные блюда быстрого приготовления совершенно не подходят для детского питания. Однако если заменить в фастфудах некоторые ингредиенты, можно превратить их в более полезные и здоровые блюда. Вот лишь несколько советов:

Картофель фри, который обожают дети замените на запеченный. Добавьте к нему немного тимьяна и розмарина. Гамбургеры. Замените белую пшеничную булочку на посыпанный кунжутом цельнозерновой хлеб. Постное мясо или курицу приготовьте без кожи на гриле. Хорошей альтернативой может стать соевое или чечевичное мясо. Пицца. Приготовьте ее из цельнозернового лаваша, творога, грибов, овощей и натурального томатно-лукового соуса. Свежие фрукты. Используйте их для приготовления полезных салатов. Безалкогольные напитки. Их легко заменят натуральные соки, компоты, холодное молоко или чай.

О принципах здорового питания необходимо говорить с детьми. Привлекайте их к совместному выбору продуктов в супермаркете и приготовлению полезных блюд. Если ребенок очень любит фастфуд, устраивайте не чаще двух раз в месяц праздники любимых блюд, но готовьте их с полезными ингредиентами.