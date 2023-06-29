У браконьера не приметили ружья

Сахалинцев, расстрелявших 26 краснокнижных оленей, выпустили из СИЗО. Организатор охоты должен был лишиться оружия еще в прошлом году — но сумел сохранить его.



Убитые олени. Кадр из видео

Середина февраля 2023 года. Охинский район Сахалина — заснеженная поляна, затерянная в негустом хвойном лесу, залита кровью. На снегу разложены в ряд отрезанные головы северных оленей, тут же свалены части разделанных туш. 26 краснокнижных зверей, 13 из них — самки, в том числе беременные; тут же и мертвые мальки. Их загнали снегоходами, окружили, потом расстреляли. Часть мяса, разделав тела, браконьеры увезли, остальное оставили.

Видеозапись кровавой расправы над животными ушла в медиа, было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ), которое взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Сейчас оно находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел областного Следкома. В начале июня четверым сахалинцам, жителям Охи, Углегорска и Шахтерска предъявлены обвинения. Их фамилии стали известны совсем недавно — из ответа заместителя прокурора области Дмитрия Мурашко на обращение депутатов Павла Ашихмина и Михаила Черевика (документ есть в распоряжении «Новой»).ВЕРСИЯ ОБВИНЕНИЯ

Мелкий охинский авторитет Александр Смирнов, предположительно организовавший охоту, а также трое его знакомых — Василенко А.А., Гродовский Н.С. и Шишкин А.Ю. — «в период с 18.02.2023 по 23.02.2023, […] имея умысел, направленный на массовое уничтожение северных оленей, охота на которых полностью запрещена, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на участке местности в районе реки Дуна, притока реки Лах Охинского района Сахалинской области, с применением механических транспортных средств в виде снегоходов и использованием огнестрельного оружия, осуществили незаконную охоту в отношении северного оленя, занесенного в Красную книгу Сахалинской области, добыв не менее 26 особей указанного зверя и осуществив их первичную переработку, причинив ущерб Российской Федерации на общую сумму 4 740 000 руб.». «Свою вину указанные лица признали в полном объеме, причиненный преступлением ущерб возместили», — добавляет прокуратура.

Несмотря на всю жестокость преступления, суда все четверо ждут в комфорте. Наибольшие «неудобства» испытывает предполагаемый организатор кровавого сафари: Александр Смирнов с 14 апреля находится под домашним арестом. Южно-Сахалинский городской суд решил смягчить ему меру пресечения «с учетом категории совершенного преступления — средней тяжести, максимальное наказание за которое предусматривает лишение свободы до 5 лет, а также исходя из полного признания вины, изобличения других соучастников преступления, возмещения в полном объеме причиненного ущерба, выдачи средств и орудий преступления».

Остальные трое заявили явки с повинной и теперь находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Они сами показали тайники с тушами в тайге и холодильники с олениной, выдали следователям снегоходы, сани, оружие и патроны.

Между тем в 2018 году Александр Смирнов уже попадался на браконьерстве и был осужден за то, что в период нереста ловил икряного лосося в заказнике областного значения «Северный» на реке Пильво Охинского района. Следствие тогда установило колоссальный масштаб преступления: выловлено 34 670 самок горбуши, добыто 5096 килограммов икры. Рыбу Смирнов резал, икру солил кустарным способом и продавал тут же на берегу. Кстати, сами туши лосося при таких мероприятиях зачастую просто выкидывают.

Охинский городской суд в 2020 году признал Смирнова виновным. Постановил взыскать причиненный ущерб — более 73,8 млн рублей. При этом у Смирнова конфисковали часть вещественных доказательств по делу — в том числе и технику, с помощью которой он ловил и заготавливал рыбу, ставил сети, — и деньги. А уже в мае 2022 года Смирнов решил уйти от штрафа очень простым способом — став банкротом. В июне 2022-го по решению Арбитражного суда Сахалинской области он был признан таковым, однако суд, освободив его от всех долгов, оставил один-единственный — тот самый, в 73,8 миллиона рублей.

Это означает, что практически все официально принадлежащее Смирнову имущество, кроме единственного жилья, подлежит изъятию в счет долга. Но, как оказалось, у него забрали далеко не все. Несмотря на то, что долг в 73,8 миллиона у Смирнова никто не списывал, «судебным приставом-исполнителем ОСП по Охинскому району УФССП РФ по Сахалинской области исполнительное производство не возобновлено». Лишь 13 марта Охтинская городская прокуратура опротестовала это решение в суде. В конкурсной массе, подлежавшей изъятию, обнаружились 3 единицы принадлежавшего Смирнову огнестрельного оружия. И теперь-то на них наложен арест, уже после убийства 26 оленей.

Как сказал прокурор Мурашко депутатам Ашихмину и Черевику, в 2019 году на территории государственного заказника «Северный» в Охтинском районе уже было такое же преступление. 19 апреля охинская полиция возбудила уголовное дело по признакам незаконной охоты. Убито 8 особей дикого северного оленя. А кто убил — непонятно.

Ущерб тогда оценили как особо крупный, в 1,5 миллиона рублей. Полиция производство по делу неоднократно приостанавливала, прокуратура его возобновляла.

1 ноября 2019 года дело было закрыто «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Валерия Федоренко,

собкор «Новой»

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