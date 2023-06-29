Мнение: Украина получила стоп-приказ

“США во время мятежа ЧВК «Вагнер» обратились к Украине с просьбой «не использовать хаос» внутри России для нанесения ударов, чтобы не создать впечатление, будто Запад и Киев помогают Евгению Пригожину и угрожают российскому суверенитету, пишет CNN со ссылкой на источник”.

“Чтобы не создать впечатление, будто Запад и Киев угрожают российскому суверенитету” – как дивно звучит. Говоря проще – США украинцев действительно придержали, в самом прямом смысле, и вот Си-Эн-Эн это подтвердила. Я об этом написал днем в воскресенье – “Я думаю, что ВСУ их кураторы, наоборот, придержали. Аккурат на то время, чтобы “русские навели порядок в своих тылах”. То есть написал ровно то же, что CNN, но на два дня раньше – и без ссылки на источник, чисто из головы.

А почему придержали? Это я объяснял в своем посте в четверг, за сутки до начала “мятежа Пригожина”. Пост назывался “…И пусть они убивают как можно больше (с) – Чего хочет Европа”. Основной вывод, к которому я подвожу читателей в этом посте – что “коллективный Запад” вовсе не заинтересован в “победе Украины” над РФ, вплоть до того, что если Украина вдруг паче чаяния станет побеждать – Запад без лишних колебаний поддержит РФ и Путина – и натянет поводья для Украины.

В четверг написал – в субботу ровно так всё и случилось. Ай да я!

Читатели с Украины и из эмиграции здесь, а особенно в Телеграме (да и в Фейсбуке) спорили со всеми этими постами яростно, написали общими усилиями под пару тысяч комментов, а саму идею долго пытались “поднять на смех”. Но не подняли – слишком тяжелая, увы. Я бы и сам поднял – но она любой смех раздавит. Невеселая эта идея.