“Трусы с фотографиями”: почему солист “Корней” Бердников отказывается от подарков

Пока Ольга Бузова старательно собирает все сувениры и букеты, подаренные ей поклонниками, есть и те, кто от таких президентов старается держаться подальше. Взять, например, солиста группы “Корни” Александра Бердникова.

Но почему же почему Александр отказывается от подарков? Рассказал он об этом журналистам Пятого канала на одной из столичных премьер.

Оказывается, Александр Бердников боится энергетики, которая может содержаться в подарках. Ведь не понятно, с каким на самом деле посылом был преподнесен сувенир и не передал ли его, предварительно натянув улыбку, завистник, желающий артисту зла.

“Было очень много всего этого, у меня даже трусы были с моими

фотографиями. Были какие-то отрицательные вещи,

но мы от них пытались избавиться”, – признался Бердников.

И, в отличие от остальных членов группы, которая не видит ничего плохого в том, чтобы пообщаться с поклонниками, Александр Бердников старается держаться от них подальше.

Даже в те годы, когда группа “Корни” была на пике популярности и устраивала концерт за концертом, фанатки ни одному из участников коллектива буквально не давали проходу. Но даже в эти моменты, когда соблазну можно было с такой легкостью поддаться, Бердников понимал, что его половинка ждет его вне концертного зала.

Так и случилось: в 2008 году на дружеской вечеринке он влюбился с первого взгляда и женился на своей единственной всего через два месяца. Примечательно, что Ольга, как и Александр, цыганка, но лишь наполовину. В браке Александр Бердников и Ольга Мажарцева состоят уже 15 лет и воспитывают четверых детей.