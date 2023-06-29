“Не давали спокойно спать”: ТОП захватывающих сериалов от Регины Тодоренко

Регина Тодоренко – не только известная ведущая, прославившаяся участием в шоу “Орел и решка”, но и популярный блогер. Знаменитость уже долгое время активно ведет соцсети, где делится с многомиллионной аудиторией всем, начиная от деталей личной жизни и своих мыслей, заканчивая ценными советами.

Недавно Тодоренко опубликовала для подписчиков новый пост в своем телеграм-канале. Звезда поделилась списком сериалов, которые особенно понравились ей в последнее время. “Подборка сериалов, которые недавно не давали мне спокойно спать”, – написала телеведущая.

“Эмили в Париже”

Первым в списке из 6 лучших проектов оказался сериал про американку Эмили, приехавшую в столицу Франции по работе. Эпизоды картины рассказывают о том, как героиня начинает новую жизнь в чужой стране, знакомится с местной культурой, заводит друзей и находит любовь.

“Видеть”

Второй сериал, который Регина Тодоренко включила в свой список. Сюжет картины разворачивается в далеком

постапокалиптическом будущем и рассказывает о том, как живет и воспринимает этот мир лишенное зрение человечество.

“После просмотра этого сериала я даже начала играть на фортепиано с закрытыми глазами, чтобы сфокусироваться на тактильных ощущениях”, – рассказала звезда “Орла и решки”.

“Анатомия страсти”Этот сериал начал выходить на экраны еще в 2005 году и на сегодняшний день насчитывает уже 20 сезонов. Телеведущая не уточнила, удалось ли ей посмотреть все серии. Но, судя по всему, те, что она увидела, ей понравились.

“В центре сюжета – больница, в которой все борются за жизнь и любовь”, – написала Тодоренко.

“Половое воспитание”

Этот британский комедийно-драматический сериал, оказавшийся в личном топ-6 ведущей, рассказывает о буднях в старшей школе. В каждом эпизоде подростки учатся строить отношения со своими сверстниками и, прежде всего, знакомятся ближе с самими собой.

“Наша планета”

Зрелищный документальный сериал, вышедший на платформе Netflix в 2019 году. В эпизодах проекта зрителей знакомят с разнообразием нашей планеты и животным миром.

“Дети”

Сериал 2020 года, рассказывающий о том, как малыши открывают для себя новый и неизведанный мир. “Полезный научпоп для матерей про малышей и их развитие”, – поделилась своим отзывом Тодоренко.