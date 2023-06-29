Стереотипы об одиноких женщинах, которые давно стали неактуальными

Несмотря на то что отношение к женщинам в обществе за последние, скажем, лет сто, значительно изменилось, все-таки остается еще много касающихся их стереотипов. Особенно они относятся к незамужним или к разведенным дамам. Вот несколько наиболее распространенных мифов и их опровержение.

Одинокие женщины одиноки

Этот стереотип предполагает, что вы не можете по-настоящему ощутить крепкую связь, товарищество или общность, если это не происходит в контексте романтического партнерства, в рамках брачных отношений с общим домом и детьми.

Реальность же такова, что одинокие женщины могут строить эмоционально наполненные отношения и развивать глубокое чувство семейной принадлежности с друзьями, а также в рамках своей расширенной семьи.

Для многих женщин быть дочерью, сестрой, родной или двоюродной, тетей или племянницей означает находиться в прочной связи, самореализоваться, так же как другим в ипостаси жены и матери. В конце концов, семьи бывают самых разных видов и размеров, и то, что вы не замужем или не состоите в долгосрочных отношениях, вовсе не значит, что вы одиноки.

Все они мечтают о второй половине

Предположение о том, что каждая женщина, у которой нет пары, активно ищет партнера, не просто ложно, оно также может нанести ущерб. Это может заставить женщин защищаться, поскольку им постоянно приходится оправдываться, объяснять свой жизненный выбор.

Реальность такова, что все большее число женщин предпочитают оставаться одинокими, и значительная часть из них утверждает, что они не стремятся к отношениям. Действительно, этих одиноких женщин, по-видимому, устраивает перспектива никогда не выходить замуж, что полностью противоречит стереотипу о том, что особы женского пола считают свою незамужнюю жизнь обязательно временной и по своей сути неполноценной по сравнению с будущей (и желанной) супружеской жизнью.

Выбор женщины быть одинокой обусловлен множеством факторов. Некоторые предпочитают сосредоточиться на своей карьере. Другие находят близость и общение, в которых они нуждаются, в платонической дружбе и близких родственниках.

Если им не нужен партнер, значит, они сломлены

Когда женщина утверждает, что она не ищет отношений, часто подразумевается, что с ней что-то “не так”. Другие могут предположить, что она все еще переживает расставание или сломлена из-за прошлых отношений или какой-то другой душевной травмы. О ней также могут судить как об особе с теми или иными эмоциональными, психологическими или физиологическими отклонениями.

Такой стереотип предполагает, что одинокие женщины нуждаются в лечении, что им прямая дорога к психиатру, чтобы он смог освободить их от недуга, сделав их снова нормальными, здоровыми и целостными.

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На самом деле женщины, которые решили быть одинокими, редко делают свой выбор из-за какого-то страха. Как правило, они ориентируются на свои приоритеты в данный момент и имеют смелость вести именно ту жизнь, которая подходит им больше всего.

Они озлоблены и жалки

Стереотипы, окружающие одинокую женщину, предполагают, что она не тот человек, с которыми хотелось бы общаться. Подразумевается, что одиночество и душевная боль, которые (ошибочно) считаются уделом одиночек, неизбежно сделали ее ожесточенной, злой или просто жалкой. И эта горечь, как гласит миф, приведет к порочному кругу несчастья и отчаяния, которые увековечат ее одиночество.

Она либо опрометчиво вступит в какие-нибудь неблагополучные отношения с недостойным партнером, чтобы больше не оставаться одной, либо так и не сможет привлечь желанного мужчину. И продолжит тосковать по “традиционной” семье, которую у нее так мало шансов найти.

Это мнение не только ложно, но и глубоко несправедливо, оно лишает сил и дискриминирует. На самом деле женщины, имеющие средства и возможность жить так, как они хотят, вероятно, будут более удовлетворенными и реализованными, чем если бы они подчинились чьему-то представлению о совершенстве.

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Их никто не выбрал

Еще один распространенный стереотип заключается в том, что одинокая дама не смогла привлечь или удержать партнера. Предполагается, что это не ее собственный выбор, а просто ее никто не выбрал. Это возвращает к мысли о том, что одиночка некрасива, что у нее есть какой-то недостаток – физический или психологический, априори делающий ее недостойной любви и того, чтобы мужчина брал на себя какие-либо обязательства в отношении нее.

Существует мнение, что потенциальные партнеры в прошлом, скорее всего, считали одинокую женщину нежеланной. И что бы она ни делала, какой бы она ни казалась, что бы ни говорила, где-то есть изъян, который побуждает “мудрых” представителей сильного пола обращать внимание на других, более “достойных” кандидаток.

Но в действительности одинокие женщины, включая тех, кто никогда не был замужем или не состоял в серьезных отношениях, редко бывают никем не выбранными. В большинстве случаев их статус связан с тем, что никого не выбрали они.

Они одержимы своей карьерой

Этот миф здесь заключается в том, что одинокие женщины, особенно если они никогда не были замужем и не имеют детей, настолько одержимы карьерой, что практически патологичны. Стереотип утверждает, что тем дамам, которые добились большого успеха в работе, пришлось отказаться от своей женственности, чтобы подняться по служебной лестнице. Предполагается, что они решили пожертвовать браком и материнством, чтобы стать акулами бизнеса.

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Сегодня более распространенным мифом является то, что деловая женщина все же мечтает выйти замуж, завести детей и продолжить карьеру независимо от того, насколько трудным и изматывающим может быть такое существование и обладание всеми этими аспектами одновременно.

По правде говоря, решение сосредоточиться на своей карьере – это такой же выбор, как и любой другой, не лучше и не хуже. Именно человеку решать, правильный ли это путь для него.

Они были бы счастливее, если бы были в паре

Еще одним стереотипом является предположение, что все одиночки были бы счастливее, если бы они были замужем или, по крайней мере, состояли в серьезных отношениях. Это представление связано с инфантилизацией одиноких женщин. Якобы они на самом деле не понимают, чего хотят, они лгут самим себе или окружающим, когда утверждают, что одиноки по собственному выбору и счастливы этим.

Здесь предполагается, что эти представительницы прекрасного пола либо не понимают, чего они лишены, либо они на самом деле одиноки не по своей воле. И что, в конце концов, они были бы счастливее, если бы нашли партнера. Данный стереотип основан на абсурдной идее о том, что только те, у кого есть долгосрочный партнер, действительно понимают, что нужно одиночке.

Он тесно связано с многовековым патерналистским отношением к женщине, подразумевающем, что все особы, относящиеся к слабому полу, нуждаются в руководстве, наставничестве и даже определенной дисциплине и контроле со стороны тех, кто мудрее их. Исторически этой мудрой фигурой был отец, муж, дядя или брат. Но это также могла быть пожилая замужняя женщина, которая сама находилась под руководством и защитой мужчины.

Однако сегодня стереотип может быть увековечен любым, кто сознательно или неосознанно предполагает, что брак или долгосрочные партнерские отношения являются апофеозом человеческой жизни. Это поддерживается культурой, которая предполагает, что все взрослые женщины работают или должны работать над тем, чтобы найти “единственного”.

Негативное влияние указанных стереотипов

Ученые считают нужным развенчивать стереотипы, касающиеся одиноких женщин, потому что они могут оказывать разрушительное воздействие на их физическое и психическое здоровье.

Согласно исследованию, проведенному факультетом психологии Мичиганского университета, сохранение гендерных стереотипов в средствах массовой информации оказывает глубокое воздействие также на детей и подростков.

Это включает негативное влияние на представления молодых девушек о стандартах красоты, возможностях карьерного роста и общей роли женщин в современном обществе.