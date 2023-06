Мнение: «Мы пришли за вашими детьми», научное жульничество и радужные арсеналы

1. Дух первопроходцев не умер в США. Разница только в том, что раньше американцы открывали новые земли, а теперь открывают новые гендеры.

В Нью-Йорке участники очередного радужного марша прошли по парку Манхэттена с криками: «Мы здесь! Мы …ры! Мы пришли за вашими детьми!». Перевод дословный, это не преувеличение и не пересказ (видео). Когда овертонщики очередной раз скажут вам, что их парады всего лишь весёлый карнавал, вспомните этот эпизод.

Республиканская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила участников марша в пропаганде «мастэктомии, кастрации и медицинского насилия» над несовершеннолетними (ссылка). Верные, но совершенно пустые слова, которые не будут иметь никаких последствий, ни политических, ни законодательных. Американцы уже сдались, встали на колени перед меньшинствами и целуют ботинок. Их будут давить и дальше, а они продолжат ныть в Твиттере и терпеть. Если в следующем году в США введут принудительную отработку в АБВГД-борделях, американцы будут записываться туда на вечер пятницы, чтобы поскорее отстреляться, а потом, ёрзая на стуле, провести выходные за рисованием патриотических мемов с Великой Америкой и Дональдом Трампом.

Вот ещё один характерный инцидент, на этот раз во Франции, тоже на недавнем радужном марше (ссылка):



В Лионе участница ЛГБТ-парада сорвала со здания флаг Франции под бурные аплодисменты толпы.

Житель дома пытался прогнать участников шествия и вывесил на окне национальный триколор, пишут в сети. Но демонстранты посчитали, что это оскорбляет их радужный символ.

Активисты-срамцы добивают семейные и национальные ценности, чтобы разрушить основы общества и сделать его разобщённым, гомогенным. Какая ирония: празднуя победу над коммунистическим СССР, жители Запада не заметили, как гораздо более вредоносный вариант марксизма постепенно подчинил себе Европу и США.

2. Кто бы мог подумать. Оказывается, среди американских учёных есть жулики (ссылка):



Учëный Франческа Джино из Гарварда сфабриковала результаты исследований про честность.

В 2012 году она выпустила статью, в которой говорилось, что люди сообщают более правдивую информацию в верхней части листа своих налоговых документов. Эти результаты сотни раз цитировались другими учёными, пишет The New York Times.

Именно в этой работе три специалиста обнаружили подлог. По словам бихевиориста (того, кто изучает поведение человека) из Пенсильванского университета, обвинения вызвали резонанс в академическом сообществе — многие учёные перепроверяют результаты совместных с Джино исследований.

Согласно информации на сайте школы, женщину отправили в «административный отпуск».

Интересно, а сколько жульничества и отсебятины можно найти в многочисленных американских психологических исследованиях, посвящённых той же радужной теме? Или, точнее, сколько ритуальных затрещин коллеги выдадут учёному, который посмеет усомниться в гендерных исследованиях вслух?

3. Другие американские учёные всерьёз озабочены тем, чтобы дать представителям нетрадиционных меньшинств доступ к управлению ядерным оружием (ссылка):

The Bulletin of the Atomic Scientists (журнал Чикагского университета) требует дать ЛГБТ-коммьюнити доступ к ядерным арсеналам.

Этих славных ребят вы наверняка знаете по проекту «Часы судного дня», начатому в 1947 году. На обложке своего журнала они периодически обновляют циферблат со временем, которое осталось всем нам до ядерного апокалипсиса. Кстати, сейчас стрелка показывает всего 90 сек до полуночи — и это самое маленькое расстояние за всю историю.

Но ведущие аналитики атомной отрасли знают, как спасти планету, и даже опубликовали на тему внушительных размеров доклад. Власти государств, располагающих таким приятным бонусом, как ядерное оружие, должны громко заявить о своей поддержке включения ЛГБТ-персон в процесс принятия решений.

«Лица, принимающие решения, должны ориентироваться на интеграцию с ЛГБТК+ для достижения лучших результатов ядерной политики. Они обязаны создавать среду, в которой геи, лесбиянки и трансгендеры могут без страха применять свои специфические навыки и жизненный опыт», сказано в документе. Вам смешно, а в декабре прошлого года Венский центр по разоружению и нераспространению провел целую панельную дискуссию, посвященную радужной идентичности в пространстве применения ядерного оружия.

Знаете, что по мнению экспертов создает уязвимости при принятии решений о его применении? Нет, не патовые геополитические ситуации и не вытекающий из них общий психоз населения планеты Земля. А несправедливое отношение к гомосексуалистам и другим меньшинствам со стороны цис-гетеронормативного сообщества. Вот в чем главная угроза!

Ядерные объекты, по словам сотрудников журнала, сохраняют репутацию неприветливых к квир-людям даже несмотря на то, что «предполагаемая связь между шпионажем и гомосексуализмом ничем не обоснована» (what?).

«На рабочем месте сотрудники ядерных центров из числа представителей квир-сообщества испытывают огромный психологический стресс и тратят много времени и энергии на адаптацию к ролевым ожиданиям вместо того, чтобы сосредоточиться на полном раскрытии своего потенциала в процессе разработки принципов политики применения ядерного оружия», пишут эксперты.

Например, заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и политике противодействия оружию массового поражения вспоминает, что «чувствовал себя слишком подавленным, чтобы вносить свой вклад на рабочем месте, где доминирует традиционная маскулинность, которая рассматривает гомосексуальность как фактор риска».

Дежурно напомню, что представители радужных меньшинств крайне редко бывают здоровыми и счастливыми людьми. Большая их часть находится на грани или за гранью депрессии, и многие из них подумывают о том, что Роскомнадзор запрещает называть вслух.