13-летняя девочка потратила все семейные сбережения на мобильные игры

Родители 13-летней девочки, увлекающейся играми, в китайской провинции Хэнань испытали сильнейший в своей жизни шок, когда узнали, что она потратила 449,500 юаней (63 000 долларов) на мобильные игры.

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Представьте, что вы проверяете сберегательный счет, на который годами вкладывали деньги, и видите, что он опустел за одну ночь. Именно так чувствовала себя одна мать в Китае, когда обнаружила, что кто-то оставил всего 0,5 юаня из 449,500 юаней (63 000 долларов), которые они с мужем откладывали годами.

Еще более шокирующим было открытие, что виновницей была ее дочь-подросток, которая использовала дебетовую карту женщины, чтобы подпитывать свою зависимость от видеоигр. Девочке удалось истощить сберегательный счет примерно за четыре месяца, но ей удалось сохранить свою привычку тратить в секрете от матери, удалив всю банковскую историю со своего телефона.

Только после того, как учительница девочки заметила, что она проводит слишком много времени со своим мобильным телефоном в школе, и сообщила об этом ее матери, ее мать начала понимать, что что-то может быть не так.

По данным South China Morning Post, 13-летняя девочка потратила 330 000 юаней на покупку игр и совершение внутриигровых покупок, а также около 100 000 юаней на покупку игр для своих одноклассников. Девочка сказала, что чувствовала давление со стороны своих одноклассников и беспокоилась, что ее родители «узнают» о ее игровых привычках и «рассердятся», поэтому она решила порадовать их, купив игры для них с помощью кредитной карты своей матери.

«Когда мои друзья попросили меня заплатить за игры, я заплатила, хотя мне было неудобно», – сказала девочка.

Мать 13-летней девочки призналась, что совершила ошибку, дав девочке ПИН-код своей дебетовой карты на случай, если ей срочно понадобятся деньги для экстренных случаев. Она никогда не представляла, что ее дочь истощит семейный сберегательный счет всего за четыре месяца.