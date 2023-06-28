 

13-летняя девочка потратила все семейные сбережения на мобильные игры

28.06.2023, 23:30, Разное
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Родители 13-летней девочки, увлекающейся играми, в китайской провинции Хэнань испытали сильнейший в своей жизни шок, когда узнали, что она потратила 449,500 юаней (63 000 долларов) на мобильные игры.

Фото из открытых источников

Представьте, что вы проверяете сберегательный счет, на который годами вкладывали деньги, и видите, что он опустел за одну ночь. Именно так чувствовала себя одна мать в Китае, когда обнаружила, что кто-то оставил всего 0,5 юаня из 449,500 юаней (63 000 долларов), которые они с мужем откладывали годами.

Еще более шокирующим было открытие, что виновницей была ее дочь-подросток, которая использовала дебетовую карту женщины, чтобы подпитывать свою зависимость от видеоигр. Девочке удалось истощить сберегательный счет примерно за четыре месяца, но ей удалось сохранить свою привычку тратить в секрете от матери, удалив всю банковскую историю со своего телефона.

Только после того, как учительница девочки заметила, что она проводит слишком много времени со своим мобильным телефоном в школе, и сообщила об этом ее матери, ее мать начала понимать, что что-то может быть не так.

По данным South China Morning Post, 13-летняя девочка потратила 330 000 юаней на покупку игр и совершение внутриигровых покупок, а также около 100 000 юаней на покупку игр для своих одноклассников. Девочка сказала, что чувствовала давление со стороны своих одноклассников и беспокоилась, что ее родители «узнают» о ее игровых привычках и «рассердятся», поэтому она решила порадовать их, купив игры для них с помощью кредитной карты своей матери.

«Когда мои друзья попросили меня заплатить за игры, я заплатила, хотя мне было неудобно», – сказала девочка.

Мать 13-летней девочки призналась, что совершила ошибку, дав девочке ПИН-код своей дебетовой карты на случай, если ей срочно понадобятся деньги для экстренных случаев. Она никогда не представляла, что ее дочь истощит семейный сберегательный счет всего за четыре месяца.

 


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