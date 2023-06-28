Будь в тренде: какие шорты актуальны летом 2023

Как пишет gazetametro.ru, перед тем, как покупать ту или иную модель, нужно убедиться в том, что она актуальна, а также подходит вашему типу фигуры. В целом, летом 2023 года модницы отдают предпочтение пяти моделям. О них рассказываем подробно.

С асимметричным поясом

Этот элемент практически не меняет внешний вид вещи, но выглядит очень интересно и стильно! Самое главное – не прятать его под одеждой. Поэтому в качестве верха отдавайте предпочтение кроп-топам. А если хочется длиннее, то наденьте майку, заправив ее.

Удлиненные

Эта модель придется по душе тем, кто не любит короткие и облегающие шорты. Ее огромный плюс – универсальность. Ведь с такой моделью можно создать как романтический образ, так и деловой. Она также подойдет для повседневных прогулок по городу.

Шорты-карго

О том, что накладные карманы сейчас в тренде, пожалуй, знают многие. И распространяется он не только на брюки, но и на шорты. Если вы думаете о покупке этой модели, то помните о том, что карманы прибавляют объем и визуально делают низ шире.

Из вареного денима

Тренд 80-х снова актуален. Вареная джинса смотрится очень стильно, создавая эффект старины и винтажа. Не бойтесь экспериментов.

В стиле пэчворк

Лоскутное шитье не покидает нас уже который сезон. Но с такими шортами нужно быть аккуратными. Сочетать их стоит с чем-то однотонным, чтобы не выглядеть аляповато.