Плотное покрытие может вызвать неприятности: почему летом лучше не использовать тональный крем

Сохранить макияж свежим в течение всего дня довольно непросто. Задача усложняется летом, когда столбик термометра поднимается, а кожа начинает выделять сало, которое предательский блестит и не способствует тому, чтобы мейкап выглядел привлекательно.

Некоторые девушки в связи с этим в жаркое время отказываются от нанесения тонального крема, тогда как другие, напротив, стараются защитить кожные покровы от пыли, полагая, что дополнительные слои косметики выступают естественным барьером на пути внешних воздействий. Но это не всегда так.

Но довольно часто такой подход оборачивается негативными последствиями: на лице появляются черные точки, воспаления, которые скрыть с помощью декоративных средств становится все сложнее.

Почему в жару лучше отказаться от тонального крема

При повышении внешней температуры увеличивается потоотделение. Когда пот смешивается с косметическими средствами, это становится причиной закупорки пор. В результате девушки отмечают, что на коже появляются воспаления и прыщики. Для некоторых отказ от тонального крема – это нечто невообразимое. Если вы как раз относитесь к числу таких представительниц прекрасного пола, следует выбирать продукты с легкой текстурой. Среди них, например, ВВ-кремы, которые ложатся тонким слоем и хорошо подходят для жаркой погоды. Дополнительным их преимуществом является фотозащита, без которой никак не обойтись в летние месяцы.

Чем заменить тональный крем

Если кожа не имеет равномерного цвета, а на поверхности дермы содержатся воспаления в виде прыщиков, полностью отказаться от использования тонального крема даже в жаркую погоду может быть довольно сложно. К счастью, существуют косметические продукты, которые являются более щадящими для здоровья кожи. Помимо прочего, они позволяют решить некоторые проблемы. Среди прочих следует выделить пудры, современные версии которых можно использовать в качестве самостоятельных косметических средств.

Следует помнить, что некоторые пудры, однако, способны сделать кожу еще более сухой, а также выделить все мимические морщинки и несовершенства. Отличной альтернативой является минеральная увлажняющая пудра, которая смотрится на коже естественно, не забивается в морщинки и поры и не сушит кожу, если с этим есть проблемы. Сразу же после нанесения увлажняющего крема, дождавшись его впитывания, можно распределить по лицу минеральную увлажняющую пудру с помощью пушистой кисти. В качестве летней основы этого будет достаточно.

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Матирующие салфетки

Эти чудо-салфетки могут спасти, кажется, любую ситуацию. С их помощью можно освежить макияж и сделать лицо матовым, независимо от того, нанесено ли на него что-то помимо увлажняющего крема. Матирующие салфетки продаются в удобных упаковках, которые легко и удобно взять с собой. Пользоваться ими можно, даже не прибегая к помощи зеркала. Достаточно будет промокнуть лишь Т-зону, и можно быть уверенной в том, что лицо выглядит более свежим и не таким жирным.

Работайте над проблемами локально

Некоторые девушки не могут отказаться от использования тонального крема из-за некоторых несовершенств, например из-за синяков под глазами. Но их можно замаскировать с помощью консилера, поработав над проблемой точечно. При этом есть возможность отказаться от использования тонального крема.

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Используйте тоник

Если вы не можете отказаться от использования тонального крема по одной из вышеперечисленных причин, можете попытаться поработать над проблемой еще до момента нанесения декоративной косметики. Вернуть коже естественный PH-баланс можно с помощью тоника, который может позволить дерме выглядеть отдохнувшей и свежей. После регулярного использования тоника вы можете осознать, что наносить тональный крем не только не хочется, но и нет необходимости.

Используйте увлажняющий крем с гелевой текстурой

Если до этого момента в вашей косметичке не было увлажняющего крема на гелевой основе, вы многое упускали. Перед нанесением мейкапа, который не будет предусматривать использование тонального крема, вам необходимо увлажнить кожу. Если дерме не хватает влаги, сальные железы будут работать более активно. А вот от жирного блеска вы сможете избавиться, если предварительно нанесете увлажняющий крем на гелевой основе.