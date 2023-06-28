“Три привода на пути в актерство”: Алена Бабенко об испытаниях в профессии, профессионализме и любви к книгам

Алена Бабенко — известная актриса театра и кино, фильмография которой насчитывает десятки кинолент. Зрителям она известна по таким картинам, как «Водитель для Веры», «Каникулы строгого режима», «Экипаж». В интервью каналу «Ключ» знаменитость рассказала о своей профессиональной деятельности.

Об испытаниях в профессии

Бабенко признается, что у нее было “три привода” на пути в актерство. Сначала она стала учиться на математика, потом ушла в студенческий театр эстрадных миниатюр. Затем приостановила творческую деятельность, когда познакомилась с мужем, родила ребенка.

Третий «привод» произошел, когда Бабенко познакомилась с Юлией Ромашиной — женой будущего мастера Бабенко во ВГИКе. Ромашина порекомендовала Алене поступать в театральный. Та послушалась совета, но экзамены провалила. В итоге полгода была вольным слушателем. Только через время ей удалось получить профессиональное актерское образование.

Бабенко вспоминает, насколько ей было тяжело уходить в актерство. Ей было жаль ребенка, которого она сутками не видела в силу занятости. Но потом артистка подумала, что, видимо, не зря ей было дано несколько попыток прийти именно в эту профессию. Значит, это и есть призвание.

О профессионализме

На вопрос: «Что для тебя твой собственный профессионализм?» – знаменитость ответила так: «У меня не было безоблачной судьбы в этой профессии. У меня есть понимание ценности. То есть я ей занимаюсь все время. Я понимаю, что она требует занятий. Нельзя ее бросать, она от тебя ускользнет мгновенно».

Тем самым артистка дала понять, что постоянно совершенствует свои навыки. Кстати, Бабенко считает себя сомневающимся человеком. В то же время она призналась, что устала рефлексировать по этому поводу.

Бабенко считает, что чем больше человек уделяет времени своей профессии, тем лучше. В связи с этим нет ничего зазорного в том, чтобы тот же артист ограждал себя от таких бытовых дел, как стирка, уборка, готовка и т. д.

О любви к книгам

Бабенко очень любит читать, однако ей было тяжело выделить пять произведений, которые она могла бы назвать самыми любимыми. За всю жизнь у нее не было ни одной настольной книги, зачитанной до дыр. Тем не менее она постаралась и назвала те книги, которые запомнились ей больше всего и произвели впечатление:

«Эдит Пиаф», Симона Берто; «Чужак в чужой стране», Роберт Хайнлайн; «Идиот», Федор Достоевский; «Игра в классики», Хулио Кортасар; «Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери.

О писательской деятельности

Бабенко рассказала, что когда-то давно ее попросили написать заметку в журнал «Пионер». Такой опыт ей понравился: Алена даже уложилась в нужное количество знаков. И потом постепенно стала периодически писать то эссе, то стихотворения.

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Правда, она не выпустила ни единой книги со своими произведениями. И также нигде в интернете Бабенко не опубликовала ни единой своей работы. Все эти записи до сих пор хранятся у нее дома, и она не знает, что с ними делать.

Звезда признается, что стесняется выносить свое творчество на всеобщее обозрение. Она предполагает, что если бы не была актрисой, то, возможно, вплотную занялась писательской деятельностью. Раньше Бабенко гораздо чаще писала эссе, к ней чаще приходило вдохновение. В последнее же время артистка отмечает, что у нее как-то не возникает желания что-то написать, сочинить.

Кстати, в свое время знаменитость написала письмо известному датскому режиссеру Ларсу фон Триеру. Ей очень хотелось посотрудничать с ним, попасть на Каннский кинофестиваль.

Однако попытка завершилась фиаско. Режиссер ответил, что пока не нуждается в актрисах из России. Бабенко предполагает, что, возможно, не так составила письмо, не сумела подобрать правильных слов, которые бы тронули душу и сердце иностранного режиссера.