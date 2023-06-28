Мнение: Видимо, за Россию (с)

(Немятеж во время невойны)

Сегодня я вдруг, по какому-то наитию, купил в киоске свежий номер газеты “КоммерсантЪ” (чего не делал уже лет 5). И не зря! Прочитал в этой всеми забытой газете, выходящей на бумаге по какому-то недоразумению, уморительный репортаж Андрея Колесникова о том, как Путин праздновал на Соборной площади Кремля свое “подавление мятежа” (который, правда, вроде как оказался немятежом во время невойны – ведь, как нам сообщили, “состава преступления нет” и “ФСБ закрыла уголовное дело”). Я уж и забыл, что Колесников – мастер стеба, да и, честно говоря, думал, что ему давным-давно уже запретили стебаться над сакральной фигурой нашего предводителя команчей; оказалось, нет! Жив курилка!

Даже специально залез на сайт и нашел репортаж “в цифре”; дам самые сочные куски.

“На Соборную площадь подтягивались подразделения вооруженных сил. Здесь были, кажется, все рода войск, едва ли не все. Тут были даже подразделения ГИБДД. Эти люди чувствовали себя, похоже, как-то неуютно, впрочем, на Соборной площади Кремля среди коллег. Может, они не ощущали себя полностью военными. Или победителями. Героями, что ли, не чувствовали. Здесь, на Соборной площади, стояли люди с таким количеством боевых орденов и медалей, что рядом с ними не могло быть, мне казалось, человека, который бы имел шанс почувствовать себя героем. Они и сами не чувствовали себя героями.

Я у одного спросил, кивнув на грудь, в три ряда увешанную орденами и медалями, от ордена Мужества до медали «За отвагу»:

— Это все за последние полтора года?

Он скосил глаза вниз и влево с каким-то недоумением, словно видел это все впервые, и ответил со странным смущением, сделал такой жест, как будто хотел смахнуть их с груди; да так, как будто ему было неудобно:

— Нет, ну и раньше немножко…

Он, как и большинство, надел все это, видимо, в первый раз в таком количестве.

Нет, на сотрудниках ГИБДД наград не было. Они, стесняясь, стояли сзади всех, не бросались в глаза. Я подошел к одному:

— Расскажете, в чем состояла ваша задача?

— Готовились к худшему,— признался он.

— А еще в чем?

— А этого мало? — неожиданно переспросил он, перейдя в наступление.

— Нет, вам, конечно, не привыкать останавливать без нужды спешащих людей,— согласился я,— но колонны «Вагнера» прошли столько постов ГИБДД, столько ваших коллег… Впечатляюще вооруженные… Как бы вы их остановили? Права проверяли бы?

Я еще хотел спросить, готовились ли попросить дыхнуть, но это не надо было.

— Приказа не было,— объяснил гаишник.— Готовились получить приказ. И вышли бы на трассу.

— А если бы не получили?

— Тогда бы все,— вздохнул он.— Тогда бы шли они и шли…” (КоммерсантЪ”)

Кстати, о том, что Коммерс – “забытая газета”, не шутка и почти не преувеличение. Когда я в мае проводил свою пару десятков фокус-групп в Москве и регионах, я, естественно, всегда спрашивал о том, какие СМИ люди читают или смотрят, кому доверяют, есть ли популярные журналисты и т.п. Ответы были абсолютно шокирующими: буквально социальных и возрастных категориях люди не читают НИЧЕГО, во всяком случае – ничего печатного. “Коммерсант” из двухсот, что ли, человек назвали один раз. Люди если что и читают, то соцсети – телеграм и ВКонтакте. ВСЁ. Функциональная неграмотность рулит, думаю, уже сейчас в стране огромное количество людей реально неграмотных, которые читать что-либо просто НЕ МОГУТ. Буквы разбирают, в слова могут складывать, но этот процесс для них до такой степени утомителен и непривычен, что больше чем на 30 секунд их просто не хватает. Так что какие уж там газеты…

Но продолжу цитировать:

“К 12:30 все были в полной боевой готовности. Не хватало только одного человека. Но вот появился и он. Министр обороны прошел и встал к своим с самого края строя, и теперь нельзя было понять: то ли Сергей Шойгу стоит в самом начале, то ли в самом конце. По крайней мере на противоположной стороне от оркестра, это можно было сказать с точностью.

К нему подошел корреспондент портала Life и поинтересовался, сколько человек перешли уже из «Вагнера» в Минобороны. Вряд ли кто-то думал, что Сергей Шойгу ответит. Меньше всех так думал, конечно, Сергей Шойгу”.

“Минута молчания подчеркнула тяжесть содеянного ЧВК «Вагнер»”.

“вина Евгения Пригожина становилась все тяжелее и тяжелее. Владимир Путин говорил уже о том, что противник, украинская армия, обязательно воспользовался бы хаосом.

— Он и так пытается это сделать,— сейчас чуть попозже об этом скажу,— но ничего не получается и, надеюсь, ничего не получится, даже уверен в этом! Но точно совершенно — воспользовались бы! — разъяснял он.— Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге, но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие во всяком случае из них, были бы утрачены!

Вот уже о чем шла речь. Еще вчера, когда Владимир Путин выступал со своим обращением, вина Евгения Пригожина не была так безмерна” (КоммерсантЪ”).

И вот – самый сочный кусок, про Золотова:

А здесь, на Соборной площади Кремля, еще оставался глава Росгвардии Виктор Золотов. Сначала к нему подошли журналисты «Первого канала», а потом и все остальные, кто только был. И надо отдать должное этому человеку: он отвечал на все, о чем его спрашивали…

— Все готовы были умереть,— говорил он про эту историю.— Весь личный состав Росгвардии… У меня дети, которые были вместе со мной, и даже внук…

— А сейчас дети ваши есть здесь? — спрашивали его.

— Да,— признавался он.

— Покажете?

— Не хотел бы подсвечивать их…— глядел он куда-то в сторону.— Они являются сотрудниками Росгвардии… Да, два офицера, два сына…

— А внук?..

— И внук тоже.

— А внуку сколько?

— 23 года.

Все они, по его словам, готовы были умереть 24 июня 2023 года.

Понять бы, за что.

Видимо, за Россию” (Андрей Колесников).

И да, в общем, действительно интересный вопрос: за что были готовы умереть дети и внуки Виктора Золотова?