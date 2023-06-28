 

“Если бежать, то к тебе”: Орбакайте показала гармонию с мужем

28.06.2023, 21:59, Разное
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Поклонники активно следят за жизнью знаменитой блондинки. Всему виной скандальный отъезд Аллы Пугачевой и ее сына Никиты Преснякова за границу. Теперь народ гадает, покинет ли Россию с концами Кристина Орбакайте.

Но это не единственный повод для обсуждения певицы. В последнее время ходят слухи о том, что отношения с Михаилом Земцовым у нее сложные. Супруги стали все больше времени проводить порознь – пока артистка находилась в России, ее муж и дочь, по данным источников, были за границей. Да, и на мероприятиях вместе возлюбленные не появляются.

К счастью, семья наконец-то воссоединилась! Кристина Орбакайте отправилась в путешествие в Италию, а сопровождают ее наследники от двух браков Клавдия и Дени, а также любимый супруг. Певица с удовольствием делится с поклонниками фотографиями и видео из отпуска. И некоторые кадры, очевидно, поставили точку в слухах о неурядицах в ее личной жизни.

Артистка сняла на камеру прогулку на яхте. “Мы на лодке в Венеции!” — сказала блондинка. В какой-то момент она нежно примкнула к Михаилу Земцову, показав гармонию с мужем. На фоне играла трогательная песня артистки, которая явно описывала царящую в воздухе любовь.

“Если бежать, то к тебе. Если летать, то с тобой”, – поется в хите Кристины Орбакайте.


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