Столкновения с полицией и поджоги — после убийства подростка в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки

В Нантере после убийства 17-летнего темнокожего подростка, который отказался остановить машину по приказу полиции, произошли ночные столкновения с полицией. Беспорядки перекинулись и на другие пригороды Парижа, передаёт BFM TV. Сообщается о множестве сгоревших машин и уличных баррикадах, а также обстреле полицейских и пожарных фейерверками.

Вот знак особенно напряжённой ночи в пригороде Парижа. В Мант-ла-Жоли подожгли мэрию квартала Ле Валь-Фурре. После вмешательства пожарных фасад и внутренние помещения здания остались полностью обгоревшими. Сегодня утром от этой мэрии не осталось ничего. Местная жительница потрясена произошедшим.



МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Меня это огорчает. С тех пор, как я живу здесь — вот уже 30 лет, — никогда такого не видела. Печально, очень печально.

Ранее произошли столкновения между жителями и силами правопорядка. Сообщается о десятках запущенных фейерверков.

В Нантере спустя несколько часов после смерти Наэля, застреленного полицейским, также началась неспокойная ночь. Множество машин сгорели, построенные из уличных предметов баррикады подожгли. Здесь полицейских и пожарных также обстреляли фейерверками.

Беспорядки начались во многих городах Парижского региона: в Коломбе, Женвилье, Аньере, а также Булонь-Бийанкур. На экране — впечатляющие кадры из Оне-су-Буа, где загорелся автобус. О похожих случаях сообщают из Лилля и Тулузы.

Дата выхода в эфир 28 июня 2023 года.

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