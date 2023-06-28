Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил органические молекулы в далекой галактике

Впервые в истории астрономии наблюдательное сообщество получило драгоценные данные о наличии органического вещества в космосе. Международная группа астрономов, под руководством ученых из Университета Иллинойса, осуществила масштабные наблюдения за галактикой SPT0418-47 с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб (JWST). Невероятное открытие, которое может пролить свет на тайны формирования вселенной, было опубликовано в журнале Nature.

Фото из открытых источников

Галактика SPT0418-47, находящаяся на огромном удалении от Земли и поэтому видимая с трудом, оказалась особенной: она представляет собой настоящую аномалию времени. Благодаря явлению гравитационного линзирования, свет от далекой галактики искажается и усиливается, создавая эффект кольца Эйнштейна. Именно благодаря этому эффекту удалось разглядеть SPT0418-47 и выявить нечто интересное.

Свет, достигающий нас из галактики SPT0418-47, преимущественно находится в инфракрасном спектре из-за облаков космической пыли. Благодаря этому феномену ультрафиолетовое излучение звезд поглощается крупными частицами пыли и излучается в виде инфракрасных волн. Это препятствует наблюдению галактики с помощью земных телескопов, которые не в состоянии различить звезды, скрытые за пеленой пыли.

Однако, благодаря точности и высокой чувствительности JWST, астрономам удалось раскрыть тайну состава и характеристик далекой галактики. Спектроскопические данные, полученные телескопом, раскрыли, что межзвездный газ в SPT0418-47 содержит тяжелые элементы. Это свидетельствует о том, что в галактике образовалось несколько поколений звезд. В самом начале существования Вселенной звезды состояли преимущественно из водорода и гелия, однако с течением времени они производили все более тяжелые элементы, как результат ядерных реакций или вспышек сверхновых.

Астрономы отмечают, что данное открытие имеет огромное значение для изучения эволюции галактик и процессов, происходящих в них. JWST предоставил ученым возможность проанализировать атомный и молекулярный состав галактик на больших расстояниях, что помогает расширить наши знания о формировании и развитии Вселенной. Особенно интересным фактом является обнаружение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в инфракрасном спектре галактики. Исследователи считают, что преобладание звездообразования над аккрецией вокруг черных дыр является ключевым фактором в инфракрасном излучении всей галактики.

Открытие органических молекул в далекой галактике SPT0418-47 становится важным шагом в поисках ответов на вопросы о происхождении жизни во Вселенной. Это открытие подтверждает, что условия для возникновения жизни могли существовать и на других планетах, находящихся в подобных галактиках. Следующие открытия исследовательской группы, использующей телескоп Джеймса Уэбба, могут принести еще больше захватывающих результатов и помочь расшифровать загадки нашего космического прошлого и будущего.