 

ФНС нашла у исчезнувшей МакSим долгов на миллион рублей

28.06.2023, 20:38, Новости дня
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Проблемы как снежный ком копятся у оскандалившейся певицы МакSим, которая остановила свой весенний тур по просьбе многих фанатов. Артистка выходила на сцену в странном состоянии, выглядела опухшей и заторможенной, не попадала в ноты и хрипела, хотя обычно всегда чисто пела свои песни.

В итоге ее начали подозревать в алкогольной зависимости или другой болезни и призвали концертного директора не издеваться над артисткой и дать ей отдых.

Однако после того, как тур отменили, очевидцы сняли кадры, на которых певица МакSим сидит в баре с кальяном и бутылкой спиртного, что ужасно разочаровало поклонников, ведь звезда несколько лет страдала от алкогольной зависимости и чуть не умерла, в чем сама признавалась. Многие надеялись, что певица излечилась.

Тур был остановлен, а сама МакSим снова ушла в тень и пропала с радаров поклонников на два с лишним месяца. Но ФНМ не дремлет, и воспользовавшись временным затишьем, проверила доходы артистки. И, как выяснилось, не зря. Налоговики нашли у МакSим долгов государству аж на миллион рублей. Если артистка не погасит долг в ближайшее время, дело передадут судебным приставам.


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